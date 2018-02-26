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Условия в экономике выглядят очень благоприятно для российских активов


Рынки
Дарья Желаннова
Дарья Желаннова
аналитик УК "Альфа-Капитал"
 
На прошлой неделе мировые рынки продолжили восстановление после коррекции.

Dow Jones вырос на 0,99% и закрылся чуть выше отметки 25 300, S&P 500 – на 0,88% и закрылся чуть выше отметки 2700, Nasdaq – на 1,31% и закрылся чуть выше отметки 7300. Европейские индексы провели неделю в боковом тренде и фактически не изменили значения: Euro STOXX 600 закрылся чуть выше 380, DAX – чуть ниже 12 500. Индекс MSCI развивающихся рынков прибавил 1,39%. Западные рынки вернулись к уровням начала января.

Согласно опубликованным протоколам январского заседания ФРС, экономика США в хорошем состоянии, занятость вблизи максимумов, инфляция подает признаки ускорения. На этой неделе новый глава регулятора Пауэлл будет выступать перед конгрессом. Пока ожидания политики ФРС не поменялись – курс на постепенное повышение ставок будет сохранен. Возможно также, прозвучат какие-то важные для рынка ориентиры. В отношении мартовского заседания рыночный консенсус остается неизменным – закладывается первое в этом году повышение ставок.

На минувшей неделе были также опубликованы протоколы предыдущего заседания ЕЦБ. В целом оценка европейской экономики также достаточно позитивна, пока никаких существенных изменений в позиции не произошло. Индексы деловой активности (PMI) чуть снизились в феврале, для производственной сферы – до 58,5, сектора услуг – до 56,7, композитный – до 57,5. Инфляция в январе осталась на уровне 1,3% г/г, базовая – 1% г/г. Отчасти ускорение инфляции сдерживается сильным евро. Тем не менее в Минутках прозвучало, что в среднесрочной перспективе инфляция будет ускоряться.

Российский рынок акций восстановил позиции быстрее, чем остальные рынки. Индекс МосБиржи вырос на 4,42% за прошлую неделю, не только полностью отыграв недавнюю коррекцию, но и взяв очередной исторический максимум. Нефть марки Brent прибавила почти 3,68% и торговалась в диапазоне 65–67 долл. за баррель, курс USD/RUB снизился на 0,58% – до 56,11 по итогам недели. 23 февраля, как и ожидалось, агентство S&P повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного уровня BBB–, прогноз стабильный, Fitch подтвердило инвестиционный рейтинг на уровне BBB–, прогноз позитивный. Это, безусловно, оптимистичный фактор для российского рынка, возможен приток денег из фондов, инвестирующих в активы с инвестиционным рейтингом.

Согласно заявлениям министра экономического развития РФ, рост ВВП России в январе 2018 года составил 2% г/г, а по итогам 2017 года рост конечного потребительского спроса достиг 3,4%, инвестиций – 3,6%. Ожидается, что профицит бюджета по итогам 2018 года составит 1% ВВП. Если к этому добавить низкую инфляцию и более или менее стабильный рубль, условия в экономике выглядят очень благоприятно для российских активов.

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