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Мнения аналитиков

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Cегодня снижение доходности ОФЗ несколько ускорилось


Облигации / Рынки
#Евгений Жорнист
Евгений Жорнист
портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
 
Публикация протокола январского заседания комитета по открытым рынкам США, в котором члены комитета подчеркнули сильное состояние экономики, а также рекордный объем предложения на первичном рынке казначейских бумаг до середины прошлой недели оказывали негативное влияние на рынок облигаций.

Тем не менее к концу недели негативный тренд последних недель удалось переломить.

Опубликованные детали первого выступления Дж. Пауэлла в качестве нового главы ФРС перед конгрессом, ожидаемым на этой неделе, указывают на то, что ФРС под его руководством не будет ускорять темп повышения ставок. В результате доходность по 10-летним казначейским бумагам к концу недели опустилась до отметки 2,86%, принеся некоторое облегчение на рынки развивающихся стран. 

В субботу рейтинговое агентство S&P повысило суверенный рейтинг РФ до BBB–, тем самым открыв возможность включения российских облигаций в портфели инвесторов, ориентированных на облигации с рейтингом инвестиционного уровня. Вероятно, в ближайшие дни это событие будет оказывать дополнительную поддержку российскому рынку. В более же длинной перспективе положительное влияние от повышения рейтинга, скорее всего, будет ограниченным, т.к. российский риск уже давно оценен инвесторами на уровне стран, имеющих рейтинг инвестиционного уровня.

Рынок рублевых облигаций на прошлой неделе достаточно ровно реагировал на приближение пятничного решения по рейтингам S&P и Fitch, хотя сегодня снижение доходности ОФЗ несколько ускорилось. Впрочем, повышение кредитного рейтинга РФ от S&P до инвестиционного уровня было уже во многом заложено в цены. Важнее сейчас для рынка рублевых облигаций то, насколько быстро ЦБ РФ будет реагировать на стабилизацию инфляции в районе 2,2%.

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