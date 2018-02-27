Индекс ММВБ10 достиг сопротивления

По итогам дня он прибавил 1,23%. Если брать более широкий срез рынка, то у нас есть «бычьи» акции вроде Сбербанка ао, депрессивные акции, находящиеся под понижательными трендами типа ИнтерРАО ао или Магнита ао и акции, на которых есть «медвежьи» расхождения по основным индикаторам, например, акции «Газпрома». Есть «игрушки» для «быков», но есть и для «медведей» (правда последних «игрушек» меньше).

Morgan Stanley ожидает, что развивающиеся страны, за исключением Китая, станут основным драйвером увеличения темпов роста в 2018 году, согласно опубликованной в понедельник аналитической заметке главного экономиста Morgan Stanley по Азии Четана Ахайи. Валюты развивающихся стран по-прежнему следует покупать, считают аналитики Morgan Stanley. В заметке особо отмечены ZAR, BRL, PLN и RUB. «Не следует недооценивать роль развивающихся стран, за исключением Китая, как драйвера текущего цикла мировой экономики», – говорится в заметке. На рынки развивающихся стран, кроме Китая, придется 41% роста мирового ВВП, или 24% в долларовом выражении, отмечают аналитики. Однако в заметке упоминаются риски для такого прогноза. В качестве внутренних факторов риска отмечаются индивидуальные политические события, а в качестве внешних – резкое ужесточение финансовых условий в мире, рост инфляции и корпоративных кредитных рисков в США.

В понедельник нефтяные цены немного подросли, продолжив рост прошлой недели, начавшийся на фоне приостановки добычи на месторождении в Ливии и неожиданного снижения объема запасов нефти в США. Ливийская национальная нефтяная корпорация объявила в пятницу форс-мажор на экспорт с нефтяного месторождения Эль-Филь, на котором добывается 60 тысяч баррелей нефти в день. Месторождение было закрыто и с него была произведена эвакуация после жестких протестов бойцов одного из подразделений местной охранной службы. «Учитывая текущую политическую ситуацию в стране, объемы добычи, вероятно, будут оставаться нестабильными», – полагает аналитик по товарным рынкам в HSHNordbank Ян Эдельман.

Также поддержку ценам на нефть оказывает риторика ОПЕК и ее партнеров касательно приверженности договору о сокращении добычи.

Недельный отчет по запасам нефти в США, который выйдет в среду, «скорее всего, окажет нефтяным ценам некоторую поддержку, так как сильный рост запасов нефти, характерный для февраля, продолжает демонстрировать свою несостоятельность на фоне падения чистых объемов импорта», – сказал главный аналитик по товарным рынкам Clipper Data Мэтт Смит. В четверг Управление по энергетической информации (EIA) при министерстве энергетики США сообщило, что за неделю по 16 февраля объемы запасов сырой нефти в США упали на 1,6 млн баррелей. До этого неожиданного падения запасы нефти росли несколько недель, что, вкупе с увеличением объемов нефтедобычи в США, давило вниз на цены. «Суммарный объем коммерческих запасов нефти в США упал ниже среднего значения за пять лет, впервые за почти четыре года», – сообщает аналитик PVM Oil Associates Стефен Бреннок.

В понедельник три основных биржевых индекса США выросли более чем на 1%. По итогам торгов понедельника Dow Jones Industrial Average вырос на 1,58%, S&P 500 прибавил 1,18%. Прибавили 3,98% акции Berkshire Hathaway, после того как Уоррен Баффетт сообщил, что его компания «более склонна» производить обратный выкуп акций, нежели выплачивать дивиденды, чтобы использовать избыточные денежные средства, которые составляют у компании $116 млрд. Лидерами роста среди стали технологический, промышленный и финансовый секторы.

Доходность 10-летних облигаций Казначейства США понизилась до 2,8642%, отступив с достигнутых на прошлой неделе максимумов. В пятницу ФРС сообщила, что, по ее ожиданиям, американская экономика продолжит уверенный рост, а существенных рисков, которые могли бы заставить ФРС пересмотреть запланированные темпы повышения ставок, на горизонте нет.

Сегодня начнется выступление главы ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом США. Это будет первое серьезное выступление нового главы ФРС, который в этом месяце пришел на смену Джанет Йеллен.