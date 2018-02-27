Участники рынка ждут заявлений нового главы ФРС

Результирующее влияние взвешенной суммы ключевых факторов внешней среды, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, выглядит близким к нейтральному.

Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent в текущем моменте колеблются в районе отметки $67,4 за баррель, находясь в ожидании публикации данных отраслевой статистики по запасам «черного золота» в США.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут небольшие потери. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует об умеренном повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе предыдущего закрытия индекса МосБиржи, предполагая, что в условиях неоднозначного внешнего фона индекс МосБиржи будет совершать колебания вблизи достигнутых уровней. При этом в техническом плане он вполне может попробовать «прикрыть» вчерашний «гэп вверх».

Ведущие европейские фондовые индексы в понедельник выросли при оборотах торгов на 30% ниже среднемесячных. В составе британского фондового индекса FTSE 100 (+0,62%) прибавили в цене 75% бумаг, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение акций нефтегазовых гигантов Royal Dutch Shell (+1,27%) и BP (+1%). Французский индекс CAC (+0,51%) вырос на фоне повышения акций Danone (+2,3%) и Accor (+1,4%). Немецкий индикатор DAX (+0,35%) прибавил благодаря росту акций Fresenius (+2,5%), Volkswagen (+1,8%:) и BASF (+0,9%).

Фондовый рынок США в понедельник продолжил подъем. Наибольшее позитивное влияние на индекс "голубых фишек" Dow Jones (+1,58%) оказали выросшие в цене акции Goldman Sachs (+1,7%), Boeing (+1,9%) и 3M (+3%). Индекс high-tech биржи NASDAQ прибавил 1,15%. Индекс "широкого рынка" S&P500 (+1,18%) тоже вырос при оборотах торгов на 15% ниже среднемесячных. Повышением в нём выделился индекс телекоммуникационного сектора (+1,8%), в котором прибавили в цене 100% акций.

Рынок акций РФ в понедельник вырос. Индекс МосБиржи поднялся на 0,7% при оборотах торгов на 37% выше среднемесячных, а повышением в его составе отметились 67% акций. При этом наибольшее позитивное воздействие на индекс МосБиржи оказал рост котировок обыкновенных акций Норникеля (+4,3%), ВТБ (+5,6%) и Сбербанка (+0,9%). Сдержало вчера подъем индекса МосБиржи снижение акций Магнита (-6,6%) и Яндекса (-2,2%).

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий.

Среди предстоящих сегодня событий стоит выделить ожидающуюся публикацию Суверенным фондом Норвегии годового отчета со списком крупнейших инвестиций, а также выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе с полугодовым отчетом по монетарной политике.