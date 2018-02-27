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Мнения аналитиков

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День начнется в плюсе на 0,5% по индексу РТС


Рынки
Чернышев Константин
Константин Чернышев
аналитик корпорации "Уралсиб"
 
Повышение в прошлую пятницу суверенного рейтинга России до инвестиционного уровня агентством S&P вызвало резкий рост российских фондовых индексов в понедельник.

Они достигли максимальных значений с начала года, полностью отыграв потери, понесенные в первой половине месяца. Так, индекс РТС подскочил на 1,8%, а индекс ММВБ вырос на 0,7%, завершив день в пяти процентах от исторического максимума. Поддержку рынку также оказало повышение цен на нефть, поскольку в последний торговый день прошлой недели котировки нефти марки Brent превысили 67 долл./барр. Кроме того, общий настрой на мировых рынках в понедельник был позитивным.

Хорошие финансовые результаты ВТБ за 2017 г. вывели обыкновенные акции банка в лидеры рынка, и по итогам торгов они подорожали на 5,6%. Бумаги Норильского никеля также продолжили дорожать из-за возможности запуска Русалом «русской рулетки».

Европейские рынки выросли, индекс EuroStoxx 50 прибавил за день 0,6%. Президент ЕЦБ Марио Драги, выступая вчера в Европарламенте, отметил, что неопределенность пока сохраняется, в условиях постоянно улучшающейся экономической ситуации банк должен иметь правильный набор средств воздействия на экономику и пока не готов убрать монетарную поддержку. В США продолжился рост рынков, начавшийся в пятницу после публикации доклада ФРС, из которого инвесторы сделали вывод, что регулятор будет повышать учетную ставку в этом году постепенно.

В понедельник индекс S&P 500 прибавил 1,2%, а доходности UST снизились. Сегодня состоится выступление нового председателя ФРС США Джерома Пауэлла в Конгрессе, которое может прояснить его взгляды на денежно-кредитную политику регулятора и экономику. Завтра будет опубликована вторая оценка ВВП США за 4 кв. Первая оценка оказалась заметно хуже ожиданий рынка, поэтому завтрашние данные будут иметь большое значение для общей оценки состояния экономики США. Рынок снизил ожидания роста американской экономики на 0,1 п.п. до 2,5% по сравнению с первой оценкой.

Биржевые индексы Азии сегодня движутся вслед за рынками США, цены на нефть немного снизились, после того как министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих вчера допустил возможность ослабления ограничений на добычу нефти членами соглашения ОПЕК+. Фьючерс на индекс S&P 500 этим утром торгуется в красной зоне. Российский рынок акций сегодня, вероятно, начнет день в плюсе на 0,5% по индексу РТС.

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