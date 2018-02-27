Результаты ВТБ за IV кв: прибыль выше ожиданий частично за счет разовых доходов

Чистая прибыль более чем на 50% превзошла наши ожидания и близкий к ним консенсус, а прибыль за год составила 120 млрд руб. против прогноза менеджмента на уровне 100 млрд руб. Одна из причин таких результатов – прочие доходы, в общей сложности достигнувшие 26 млрд руб. за квартал после убытка в размере 10 млрд руб. за 9 мес. 2017 г. Во-первых, банк зафиксировал прибыль в 21 млрд руб. за квартал от продажи реклассифицированных ценных бумаг, большая часть которых представляла собой ОФЗ, полученные в рамках программы докапитализации. По словам менеджмента, это было сделано в рамках оптимизации структуры ликвидного портфеля при присоединении ВТБ 24 (которое завершилось в декабре). Во-вторых, банк показал высокий результат (совокупно около 18 млрд руб.) по операциям с другими ценными бумагами. В целом, согласно комментариям, представленным в ходе телеконференции, ВТБ продавал бумаги из казначейского портфеля (не только ОФЗ по программе докапитализации) в рынок. В 2018 г. подобные продажи могут продолжиться, но менеджмент не ждет какого-либо существенного влияния на финансовые показатели.

Стоимость риска в сегменте кредитования снизилась, но были созданы дополнительные резервы по межбанку

Основной доход также несколько превзошел наши ожидания. Так, ЧПМ осталась на уровне 3 кв. – 4,1% (мы ждали снижения до 3,9%), а чистые комиссии превысили наш прогноз на 11% (консенсусный – на 7%). Стоимость риска, если брать только кредитование, составила 1,5% за квартал против ожидавшихся нами 1,9% и консенсуса в 2,1%. В то же время банк отчислил нетипично высокие резервы по межбанковским кредитам (18 млрд руб.), что менеджмент объяснил разовым событием – изменением оценки кредитоспособности одного из контрагентов. Корпоративные кредиты выросли на 1,2% за квартал, розничные – на 2,5%, но банк продал ипотечный портфель на 49 млрд руб., что эквивалентно примерно 2% розничного портфеля. По словам менеджмента, пока не принято никаких решений о передаче кредитов ОПК Промсвязьбанку. Также не завершена сделка по покупке доли в Магните, в свете чего преждевременно говорить о том, как будет отражена данная инвестиция на балансе и какое влияние она может оказать на капитал. По стандарту МСФО 9 менеджмент ждет влияния на достаточность капитала 1-го уровня в пределах 50 б.п., что в среднем соответствует рыночному тренду.

Возможно перераспределение дивидендов в пользу обыкновенных акций

На 2018 г. менеджмент прогнозирует рост корпоративного кредитования на 5%, розничного – более чем на 11%, сохранение маржи в районе 4%, стоимость риска на уровне 1,5%, отношение Расходы/Доходы в пределах 40–43% и чистую прибыль на сумму 150 млрд руб. Менеджмент указал, что рост доли розничного фондирования и розничного кредитования остается в числе приоритетов и должно поддерживать маржу; в то же время повышенная конкуренция в корпоративном кредитовании может оказывать на маржу давление. Также менеджмент обсуждает с государством инициативу уравнять дивидендную доходность по обыкновенным акциям и привилегированным. По планам общая сумма выплат государству должна остаться на уровне 2016 г., но при этом выплаты по обыкновенным, согласно расчетам менеджмента, должны возрасти. Мы позитивно оцениваем устойчивость ЧПМ и видим потенциал повышения наших прогнозов по прибыли на 2018 г., в то же время доля разовых доходов в структуре прибыли ВТБ остается существенной. Мы подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ бумаги ВТБ при текущих ценовых уровнях.