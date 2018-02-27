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Телеконференция "ИнтерРАО": прогноз по дивидендам стал большим разочарованием


Рынки
Силуэты
Аналитики компании "Атон"
 
Прогноз на 2018. Компания ожидает, что EBITDA вырастет до 105-110 млрд руб. (+10-15% г/г).

Выплаты по ДПМ должны оказаться на 8 млрд руб. выше уровней 2017 за счет новых мощностей (+13 млрд руб.), но они будут компенсированы эффектом более низкой доходности ДПМ (-5 млрд руб.). Капзатраты тоже снизятся - примерно на 20% г/г до 25-26 млрд руб. 

-Прогноз по рынку. Интер РАО поделилась оптимистичным прогнозом по рынку: в 2018 цены на рынке на сутки вперед должны вырасти на 3.4% в 1-ой ценовой зоне и на 3.5% во второй ценовой зоне на фоне ожидаемого роста потребления электроэнергии (+0.7% в первой ценовой зоне и +1.6% во 2-ой ценовой зоне), снижения выработки ГЭС из-за пониженных уровней воды и индексации цен на газ (+3.4% с июля 2018). 

Дивиденды. Менеджмент подчеркнул, что компания будет придерживаться своей дивидендной политики для рекомендации дивидендов за 2017. Напомним, она предполагает выплату 25% от чистой прибыли по МСФО, что соответствует дивидендам 0.13 руб. на акцию (достаточно невысокая доходность 3.4%), исходя из чистой прибыли за 2017. 

Модернизация. Интер РАО подтвердила свои планы по модернизации, сообщив, что 6% (1.7 ГВт) установленной мощности будут выведены из эксплуатацию, а около 27% (7.7 ГВт) мощностей компании будут модернизированы. Список потенциальных мощностей для модернизации включает в себя Пермскую, Ириклинскую, Костромскую и Харанорскую ГРЭС. 

Мы считаем телеконференцию умеренно НЕГАТИВНОЙ для акций компании - хотя объявленный прогноз по EBITDA 2018 предполагает существенный потенциал роста (+11-16% к текущему консенсус-прогнозу Bloomberg), прогноз компании по дивидендам за 2017 стал большим разочарованием. Менеджмент прогнозирует выплату 25% от чистой прибыли по МСФО (доходность 3.4%), в то время как во 2П17 Интер РАО заявляла, что может потенциально увеличить коэффициент выплат до 35%, что предполагало бы 0.18 руб. на акцию и более солидную доходность 4.8%. Рекомендация по дивидендам ожидается в апреле 2018. Использование денежных средств компании, которые продолжают увеличиваться от квартала к кварталу на фоне растущего FCF - основная проблемы для акций - инвесторы задаются вопросом, почему компания не повышает дивиденды, предпочитая накапливать денежные средства. И мы считаем это главным препятствием для компании, лишающим ее такого важного катализатора как рост дивидендов, хотя стоит отметить, что акции компании выглядят сильно недооцененными при доходности FCF 18% (и EV/EBITDA 2018П 2.5x, по нашим оценкам). Хотя компания заявляет, что большая часть этих средств предназначена для проектов модернизации, о которых мы упоминали выше, она все еще не представила достаточно информации об этих проектах, их стоимости, сроках и т.д. Учитывая все вышесказанное, мы подтверждаем нашу рекомендацию ДЕРЖАТЬ для компании в отсутствие катализаторов.

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