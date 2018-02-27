Доходность по международным фондовым индексам в понедельник оставалась двузначной

Индекс S&P 500 увеличивался на +19,6%, и Dow 30 - на +26,3% в год, с учётом реинвестирования дивидендов.

Международный фондовый рынок, по основным индексам, S&P 500 увеличился на +1,2% до почти 2780 пунктов перед речью нового главы ФРС, и Dow 30 повысился на +1,6% до немногим менее 25,71 тысячи пунктов благодаря росту спроса на блокчейн. Золото подорожало до $1333, и доходность трежерис упала к 2,86%, так как рынки не закладываются на резкое повышение ставок. Цена нефти Брент держится около $67,4 за баррель перед данными API по запасам. Пара евро/доллар подросла до 1,233 после комментариев ЕЦБ.

Из корпоративных новостей, стали известны подробности сделки между крупнейшим авиастроителем Бразилии Embraer и американским Boeing (Nyse: BA, $363,8 на торгах овернайт, капитализация $216,5 млрд). По сведениям из Латинской Америки, у их коллег из крупнейшей экономики мира будет 51% в совместном проекте. Вполне возможно, что сделка плавно перетечёт в покупку Embraer, и этот фактор оценивается биржей в качестве позитивного.

О покупке прав на сериал «Довлатов» сообщила компания Netflix (Nasdaq: NFLX, котировка $294,2, рыночная стоимость $127,7 млрд). Таким образом, распространитель видеоконтента планирует стать ближе российской аудитории. Предыдущий отчётный квартал стал для компании самым сильным, прирост абонентской базы достиг 8,3 млн за 3 месяца, на +18% превысил предыдущий рекорд. Распространение фильмов по всему миру - суть бизнеса Netflix, у которой на страны вне Америки приходится более половины из 110 млн абонентов.

По мнению Уоррена Баффета, новые правила бухучёта в США увеличивают чистую прибыль в отчётности. Это означает, что компаниям придётся стать более открытыми в плане налогов. В таких условиях, Баффет предпочитает сделать ставку на проверенный временем консервативный стиль инвестирования, при котором акции рассматриваются как юниты, или части, крупных компаний. В этой связи, Berkshire Heathaway не исключает возможность покупки целой авиакомпании. В последнее время фирма владела ценными бумагами American Airlines, Delta Air Lines, United Continental и Southwest Airlines.

Хотя и нынешние 77 млн люксовых телефонов в квартал не так уж и мало, по некоторым сведениям, производитель смартфонов и музыкальных услуг Apple (Nasdaq: AAPL, цена акций $179,05, совокупная капитализация свыше $908 млрд, 10% до триллиона) ожидает, что динамика продаж iPhone последнего поколения развернётся позже в этом году благодаря линейке из трёх новинок. Одна из них будет самый крупный iPhone в истории. Что касается двух других, то это новая версия смартфона, похожего на iPhone X, а также телефон, который можно назвать бюджетной версией флагмана. Проверенный шаг, который мы уже видели в случае с iPhone 6, должен расширить капитализацию до отметки в триллион долларов.

В сфере макроэкономики, главное событие - слушания главы Федрезерва в конгрессе. ЦБ развитых стран придерживаются идеи о том, что их экономики растут сильно, поэтому нужно быть последовательными. В Европе говорится о необходимости продолжить стимулирование, в США - о размеренном повышении ставок. От главы ФРС Джерома Пауэлла можно ждать не только повторения старого, но и чего-то нового. Хотя рынок производных настроен консервативно, предвкушая повышение ставок до 1,75% в марте, до 2% в июне и до 2,25%, вероятно, в декабре. В самые ближайшие недели ожидается IPO Dropbox.