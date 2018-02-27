Отскок нефтяных цен выдыхается

Цены Brent приблизились к 68 долларов за баррель. Так что вместе с решением S&P о повышении суверенного рейтинга России это создавало благоприятный фон для нашего фондового рынка и рубля.

Однако подскок цен нефти с средины февраля уже отыграл более половины происходившего снижения начала 2018 года. И это, как минимум, заставляет задуматься. Главная интрига для сырьевого рынка теперь вновь перемещается на динамику доллара. Если период консолидации для американской валюты завершится новым витком ее ослабления, то для цен нефти может появиться шанс даже на "ретест" недавних максимумов. Но загадывать на это сложно, и среднесрочно это кажется маловероятным. Тем более что у рынков приближается, можно сказать, момент истины.

Фондовый рынок США показал корректирующий рост, но до обновления максимумов, а тем более до возобновления роста дело может и не дойти. А вот возможное новое снижение ФР США может стать сильнейшим фактором дестабилизации для всех рынков. Так что в ближайшее время риск менеджмент и на рынке нефти тоже должен будет работать в усиленном режиме.

Что касается собственно балансовых обстоятельств, то здесь ситуация пока изменяется медленно. Но, стоит отметить, что сезонное торможение роста спроса, и в еще большей мере сильный рост добычи нефти в США стал подправлять видение ситуации. Так, один из трех крупнейших мировых производителей нефти - Саудовская Аравия - подает сигналы о возможном и желательном для нее продлении сделки ОПЕК+ за горизонт 2018 года. В ходе выступления на выходных в Нью-Дели министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в ответ на вопрос о том, когда ограничения будут сняты, сказал: «По моей оценке, ребалансирование рынка произойдет в какой-то момент в 2019, однако мы не знаем когда и не знаем как».

Напомним, что продление сделки по ограничению добычи до конца 2018 года пока было самой далекой временной границей. Более того, до недавнего времени превалировала точка зрения, что сделку можно будет завершить даже раньше. Так, в конце 2017 года были сообщения о подготовке стратегии постепенного выхода из сделки об ограничениях. Затем эти планы постепенно ушли из публичного пространства. Хотя стоит отметить, что даже в начале 2018 года оценки прихода рынка нефти к балансу спроса и предложения в текущем году явно превалировали. Да и сам министр Халид аль-Фалих еще месяц назад высказывался в том духе, что балансировка случится именно в этом году.

Видимо мнение министра могло измениться в связи с показанным в последний месяц большим ростом объемов добычи в США. Во всяком случае, разность цен между марками европейской нефти Brent и американской WTI в январе 2018 года очень выразительно сократилась. Понятно, что именно от дальнейших успехов добычи нефти в США вновь в основном будут зависеть будущие действия ОПЕК+. Так что смотрим в первую очередь на динамику добычи нефти в США. В частности, с нетерпением ждем завтрашнего выхода оперативных недельных данных.