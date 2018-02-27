Конъюнктура российского денежно-кредитного рынка продолжила ухудшаться

В результате на рынке отмечался кратковременный дефицит рублевой ликвидности, вызвавший небольшой рост краткосрочных процентных ставок. На рынке МБК 1-дневные кредиты обходились в среднем под 7.56% годовых (+4 бп), 7-дневные – под 7.58% годовых (+5 бп), междилерское репо с облигациями на 1 день – под 7.26% годовых (-9 бп).

Вчера прошла уплата основных налогов, которая потребовала из банковской системы около 700 млрд руб. Еще 140 млрд руб. уйдет на платежи по налогу на прибыль в среду. С учетом сохранения структурного профицита ликвидности и снижение лимита привлечения на депозитном аукционе ЦБ РФ, данные платежи могут вызвать лишь кратковременное повышение рыночных рублевых ставок.