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Мнения аналитиков

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Выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе добавит оптимизма инвесторам


Рынки
Игорь Клюшнев
Игорь Клюшнев
начальник департамента торговых операций ИК "Фридом Финанс"
 
Американские индексы совершали поступательное движение вверх на протяжении почти всей сессии понедельника и выросли по ее итогам более чем на 1%.

DJ-30 выглядел лучше других индикаторов. Инвесторы все менее обеспокоены возможным ускорением инфляции в США. 10 из 11 секторов S&P 500 показали рост. В минусе закрылся лишь защитный коммунальный сектор, а лидером продолжает оставаться сектор технологий.

Апрельский фьючерс на золото завершил день ростом на 0,2%, до $1332,80 за унцию. Нефть WTI прибавила за день 0,6%, достигнув отметки $63,91 за баррель, и закрывшись в плюсе третий день кряду.

Apple Inc (AAPL) готовится выпустить три новых смартфона в конце этого года, в том числе самый большой iPhone из всех когда-либо существовавших, сообщил Bloomberg, ссылаясь на людей, знакомых с разработкой продуктов. Трио также включает в себя обновленный гаджет того же размера, что и нынешний iPhone X, и менее дорогую модель с некоторыми из функций флагманского телефона. Неподтверждённые официально слухи способствовали росту акций компании почти на 2%, котировки завершили коррекцию раньше рынка и готовы обновлять абсолютные максимумы. 

Сегодня в 16:30 мск будет опубликовано заявление Джерома Пауэлла о полугодовых итогах кредитно-денежной политики ФРС. Чуть позже, в 18:00 мск новый руководитель Центробанка ответит на вопросы членов Палаты представителей Конгресса США. Примерно полуторачасовой диалог будет транслироваться телевидением и существенно повлияет на динамику рынка. Пауэлл впервые в качестве главы ФРС сообщит о будущих действиях регулятора. Учитывая, что Пауэлл не намерен принимать радикальных решений, а из выпущенного в пятницу отчета Федрезерва стало известно, что у его членов нет опасений относительно быстрого роста инфляции, сегодня стоит ждать подтверждения данной точки зрения. Ждем, что Пауэлл подтвердит неизменность ранее принятого плана с тремя повышениями ставки в этом году. Это должно добавить оптимизма, что будет способствовать активизации покупателей и росту котировок акций. Фьючерсы на S&P500 за несколько часов до открытия находятся в минусе -0,25%, ждем, что в течение торгов индекс выйдет в плюс, прибавив по итогам торгов около 0,5%.

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