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Повышение рейтинга РФ: последствия для рейтингов корпоративных заемщков


Рынки
Силуэт
Алексей Булгаков
стратег Sberbank Investment Research
 
В минувшую пятницу агентство S&P повысило кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня.

Как показывает практика, после пересмотра суверенных рейтингов следует ожидать изменений рейтингов отдельных заемщиков корпоративного и банковского секторов. На наш взгляд, можно ожидать следующие рейтинговые действия в отношении компаний с находящимися в обращении еврооблигациями: 

- S&P поддерживает тесную корреляцию между суверенным рейтингом России и рейтингами следующих квазисуверенных заемщиков, имеющих обращающиеся еврооблигации: Газпром, Газпром нефть, Роснефть, Транснефть, ФСК ЕЭС, РЖД. Всем перечисленным компаниям присвоены рейтинги на уровне BB+ с "позитивным" прогнозом. Таким образом, высока вероятность их повышения в ближайшем будущем. Для всех этих заемщиков рейтинг инвестиционного уровня будет третьим по счету (за исключением Роснефти и ФСК ЕЭС). 

- Также агентство применяет определенную привязку суверенного рейтинга и рейтингов отдельных негосударственных корпоративных заемщиков, имеющих рейтинг одну ступень выше суверенного уровня: Северстали, НЛМК, НОВАТЭКа и Норильского Никеля (все имеют рейтинг BBB-). Рейтинги этих компаний также могут быть пересмотрены с некоторой степенью вероятности.

- При этом у S&P нет жесткой привязки оценки суверенных обязательств России и рейтингов всех подконтрольных государству банков. Так, в марте 2017 года "стабильный" прогноз по рейтингу BB+ ВТБ пересмотрен не был. Рейтинг BB+ Внешэкономбанка имеет "позитивный" прогноз и может быть повышен. Наконец, агентство не оценивает кредитные рейтинги Сбербанка и Россельхозбанка. 

Рейтинги следующих заемщиков после повышения суверенного рейтинга, скорее всего, не изменятся: 

- Еще год назад рейтинг ЛУКойла по версии S&P был привязан к суверенному российскому рейтингу, однако степень привязки, скорее всего, изменилась после того, как агентство S&P в сентябре 2017 года повысило оценку долговых обязательств компании до уровня BBB (на тот момент это на две ступени превышало суверенный уровень).

- МТС присутствовали в перечне компаний, прогноз рейтингов которых был пересмотрен в марте 2017 года, вслед за пересмотром прогноза по суверенным рейтингам России). Однако на данный момент повышение рейтинга эмитента может и не произойти в связи со специфическими корпоративными факторами.

Мы считаем, что позитивные последствия повышения суверенного кредитного рейтинга уже отражены в котировках бумаг корпоративных эмитентов. Котировки пятилетних еврооблигаций Роснефти и Газпрома повысились на 0,5 п. п , а у долгосрочных еврооблигаций Газпрома - на 1,5 п. п. Благодаря ожидаемому повышению кредитных рейтингов условия доступа на первичный рынок для компаний, не находящихся под санкциями, продолжат улучшаться, говорится в обзоре Алексея Булгакова из Sberbank Investment Research.


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