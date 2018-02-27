Новости об очередных санкциях США способны пошатнуть равновесие рынка РФ

Сегодня рынок немного снижается после очередного рекорда.

Рост нефтяных цен, а также общее повышение аппетита к риску привели к тому, что российский рынок чувствует себя довольно уверенно. На прошлой неделе наблюдался отскок котировок Магнита и Норильского никеля, которые ранее были в лидерах снижения из-за ухода Галицкого из Магнита и очередного витка конфликта между Потаниным и Дерипаской. Также оптимизма на рынок добавили новости о возможном рассмотрении buyback’а акций Газпромом.

Бесспорно, позитивным оказалось и сообщение от агентства S&P, которое в ночь с пятницы на субботу приняло решение о повышении рейтинга России до инвестиционного уровня, отметив разумную бюджетную политику российских властей, которая позволила экономике страны адаптироваться к санкциям и низким ценам на нефть.

Таким образом, Россия имеет теперь инвестиционный рейтинг по версии двух международных агентств «большой тройки»: S&P и Fitch. Только агентство Moody’s сохраняет рейтинги России на спекулятивном уровне, однако в январе повысило прогноз рейтинга до «позитивного». Поскольку новость о повышении рейтинга пришлась на выходные, то отыгрывать это событие инвесторы смогли только в понедельник, тем самым разогнав индекс до исторических 2376 пунктов.

При этом за неделю с 15 по 21 февраля, по данным EPFR, инвесторы вложили в фонды, ориентированные на российские активы (доля РФ от всех регионов мира в инвестициях фондов), $339 млн, а фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке, завершили неделю с притоком в $125 млн.

Повышение рейтинга, вероятно, привлечет в российские активы новые деньги. Российские облигации войдут в глобальные индексы, и, по оценкам экспертов, приток средств может составить от $1 млрд до $2 млрд.

Нефть марки Brent стабилизировалась вблизи $65 за баррель, а на текущей неделе вышла к отметкам $67 за баррель, тем самым выйдя в плюс с начала года после коррекции, затронувшей фондовые рынки тремя неделями ранее.

Поводом для роста нефти стал общий позитив, царящий на мировых фондовых площадках, а также опубликованный отчет Минэнерго США о коммерческих запасах нефти в стране, которые сократились на 1,6 млн баррелей, что было воспринято инвесторами с оптимизмом. При этом добыча в США пока выросла незначительно, В Ливии из-за очередного вооруженного конфликта остановилась добыча на месторождении Эль-Филь (ок. 90 тыс. б/с), а ряд месторождений в Саудовской Аравии закрылись на ремонт.

Курс рубля за неделю незначительно ослаб против доллара, потеряв 0,2% до 56,5 руб./$. «За» рубль играют три фактора: восстановление аппетита к риску, а, следовательно, и рост интереса к развивающимся рынкам, в том числе России; рост цен на нефть, и сезонный фактор в виде пика налоговых выплат, традиционно приходящихся на конец месяца.

Российский рынок сейчас находится в довольно стабильном и уверенном состоянии во многом благодаря высоким ценам на нефть. Но новости об очередных санкциях со стороны США вносят свою порцию негатива и неопределенности и способны пошатнуть создавшееся равновесие.