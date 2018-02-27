FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Новости об очередных санкциях США способны пошатнуть равновесие рынка РФ


Рынки
Владимир Веденеев
Владимир Веденеев
начальник управления инвестиций УК "Райффайзен Капитал"
 
С 16 по 22 февраля индекс ММВБ вырос еще на 3,6% до 2336,82 пунктов, что стало новым историческим максимумом. А с учетом вчерашнего дня, 26 февраля, индекс к закрытию перешагнул отметку 2353 пунктов (максимум внутри дня – 2376 пунктов), превысил 4,3%.

Сегодня рынок немного снижается после очередного рекорда. 

Рост нефтяных цен, а также общее повышение аппетита к риску привели к тому, что российский рынок чувствует себя довольно уверенно. На прошлой неделе наблюдался отскок котировок Магнита и Норильского никеля, которые ранее были в лидерах снижения из-за ухода Галицкого из Магнита и очередного витка конфликта между Потаниным и Дерипаской. Также оптимизма на рынок добавили новости о возможном рассмотрении buyback’а акций Газпромом. 

Бесспорно, позитивным оказалось и сообщение от агентства S&P, которое в ночь с пятницы на субботу приняло решение о повышении рейтинга России до инвестиционного уровня, отметив разумную бюджетную политику российских властей, которая позволила экономике страны адаптироваться к санкциям и низким ценам на нефть. 

Таким образом, Россия имеет теперь инвестиционный рейтинг по версии двух международных агентств «большой тройки»: S&P и Fitch. Только агентство Moody’s сохраняет рейтинги России на спекулятивном уровне, однако в январе повысило прогноз рейтинга до «позитивного». Поскольку новость о повышении рейтинга пришлась на выходные, то отыгрывать это событие инвесторы смогли только в понедельник, тем самым разогнав индекс до исторических 2376 пунктов. 

При этом за неделю с 15 по 21 февраля, по данным EPFR, инвесторы вложили в фонды, ориентированные на российские активы (доля РФ от всех регионов мира в инвестициях фондов), $339 млн, а фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке, завершили неделю с притоком в $125 млн. 

Повышение рейтинга, вероятно, привлечет в российские активы новые деньги. Российские облигации войдут в глобальные индексы, и, по оценкам экспертов, приток средств может составить от $1 млрд до $2 млрд.

Нефть марки Brent стабилизировалась вблизи $65 за баррель, а на текущей неделе вышла к отметкам $67 за баррель, тем самым выйдя в плюс с начала года после коррекции, затронувшей фондовые рынки тремя неделями ранее.

Поводом для роста нефти стал общий позитив, царящий на мировых фондовых площадках, а также опубликованный отчет Минэнерго США о коммерческих запасах нефти в стране, которые сократились на 1,6 млн баррелей, что было воспринято инвесторами с оптимизмом. При этом добыча в США пока выросла незначительно, В Ливии из-за очередного вооруженного конфликта остановилась добыча на месторождении Эль-Филь (ок. 90 тыс. б/с), а ряд месторождений в Саудовской Аравии закрылись на ремонт. 

Курс рубля за неделю незначительно ослаб против доллара, потеряв 0,2% до 56,5 руб./$. «За» рубль играют три фактора: восстановление аппетита к риску, а, следовательно, и рост интереса к развивающимся рынкам, в том числе России; рост цен на нефть, и сезонный фактор в виде пика налоговых выплат, традиционно приходящихся на конец месяца. 

Российский рынок сейчас находится в довольно стабильном и уверенном состоянии во многом благодаря высоким ценам на нефть. Но новости об очередных санкциях со стороны США вносят свою порцию негатива и неопределенности и способны пошатнуть создавшееся равновесие.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ