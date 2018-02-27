Рейтинг рейтингом, но прибыль лучше забирать

Опять сработало старое правило – покупай на слухах, продавай на фактах. Всю прошлую неделю российский фондовый рынок в тандеме с мировыми площадками показывал хороший рост, и вот пришло время фиксировать прибыль. Вчера индекс Московской биржи вместе с некоторыми акциями переписал исторические максимумы, но сегодня инвестиционные настроения постепенно меняются.

Довольно существенный негатив пришёл из Китая, причём, для России он может стать серьёзным фактором риска. Как стало известно, Центральный комитет Компартии Китая обнародовал свои предложения по внесению изменений в Конституцию страны. ЦК КПК предложил убрать из Конституции страны фразу о том, что председатель и заместитель председателя КНР «могут занимать должность не более двух сроков подряд». Более того, Народный Банк Китая решил пойти на сокращение дефицита бюджета, что, безусловно, отразится на темпах роста экономики. Все эти новости будут иметь больше долгосрочный характер, и большинство экспертов уверены в том, что всё это выльется в затухание экономики Поднебесной, и, как следствие, приведёт к падению цен на все сырьевые активы, ибо Китай по-прежнему является крупнейшим в мире импортёром сырья.

Биржи в Китае на эти новости реагировали негативно. Падение составило чуть более 1%. При этом японский индекс Никкей всё же сумел закрыться в плюсе. На европейских площадках сегодня царят нейтральные настроения, а биржевые индексы дрейфуют вблизи вчерашнего закрытия. Фьючерсы на основные американские также торгуются нейтрально, хотя после вчерашнего бурного роста день может стать коррекционным.

Российский рублёвый индекс Мосбиржи в первую половину дня сегодня потерял 0,3% снизившись до 2346 пунктов, а валютный индекс РТС просел на скромные 0.1%, до 1322 пунктов. Динамику хуже рынка сегодня показывают акции ГМК, они падают на 2%, а вот лучше рынка выглядят акции Магнита, они растут на 3%. Акции Сбербанка, ВТБ и Роснефти сегодня теряют около 0.5%. Акции ИнтерРАО после слабого отчёта по МСФО за 2017 г. теряют 2%, Сургутнефтегаз из-за крепкого рубля падает почти на 1.5%.

Сырье и валюта

Индекс промышленных металлов сегодня снижается почти на 0.3%, хотя котировки меди уже теряют 0.6%. С открытием торгов в США негативная динамика после новостей из Китая может усилиться. Драгоценные металлы сегодня показывают нейтральную динамику. Цена тройской унции золота консолидируется на уровне 1333$. Нефть марки Brent сегодня торгуется вблизи вчерашнего закрытия, у отметки 67.3$ за баррель. Возможный рост доллара в скором будущем может оказать дополнительное давление на цены всех сырьевых активов.

На глобальном валютном рынке сегодня всё спокойно, но к вечеру стоит ждать существенных колебаний. Сегодня с полугодовым докладом выступит новый глава ФРС и именно его выступление сформирует вектор движения американкой валюты. Пока же, индекс доллара к корзине международных валют (DXY) торгуется без изменений, вблизи 89.75. А вот рубль в паре с долларом сегодня утром обновил максимумы с лета прошлого года и на открытии тестировал отметку 55.55. Рубль близок к развороту, и с прицелом на март стоит закладываться на небольшое ослабление на 3-4%.

Прогноз

Старт торгов за океаном пройдёт с небольшим понижением. Многое будет зависеть от выступления главы ФРС, но не стоит забывать и про китайский фактор и закрытие месяца. Вчерашний позитив плавно сходит на нет, и фиксация прибыли в любой день может перейти в коррекцию. Техническая картина по индексу Московской биржи сейчас выглядит нейтрально, но появляются первые признаки разворота. При закрытии любого дня ниже отметки 2250 пунктов лучше частично выходить из акций. С прицелом на март стоит готовиться к коррекции.