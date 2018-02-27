Рубль: риск коррекции присутствует, но все будет зависеть от доллара

После агрессивных покупок на старте торгов валюта плавно отступает в рамках частичной фиксации прибыли на привлекательных уровнях.

За текущей силой рубля стоит сочетание нескольких факторов. «Россиянин» продолжает отыгрывать получение страной второго инвестиционного рейтинга, которое может побудить больше иностранных инвесторов охотнее покупать рублевые активы и, соответственно, повысить привлекательность национальной валюты. Определенную поддержку оказывает и доллар, который притих в ожидании выступления нового главы Федрезерва, которое, однако, может привнести волатильность в долларовые пары, включая доллар/рубль.

Тем временем налоговый период в России завершается завтрашней уплатой налога на прибыль, после чего рубль традиционно становится уязвимее перед интервенциями Минфина. Также стоит обратить внимание на динамику нефти, которая дорожает, но чувствует себя неуверенно из-за пресловутой активности сланцевых производителей США. Этот фактор продолжит сдерживать быков в сырьевом сегменте и может повлечь коррекцию, если свежая статистика из Штатов отразит увеличение запасов и добычи сырой нефти.

Учитывая уход со сцены налогового периода и риски отката нефтяных котировок, а также текущие высокие позиции рубля, уже в ближайшее время может назреть риск нисходящей коррекции. Сохранение и преумножение этих позиций станет возможным, если доллар попадет под распродажи, разочаровавшись в риторике Джерома Пауэлла.