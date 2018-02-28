Экспирация нефтяных фьючерсов прибавит рынку турбулентности

Результирующее влияние взвешенной суммы ключевых факторов внешней среды, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, выглядит понижательным.

Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent в преддверии грядущей экспирации и перетока торговой активности в майский контракт в текущем моменте колеблются в районе отметки $66,3 за баррель, находясь в ожидании публикации данных отраслевой статистики по запасам «черного золота» в США.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут небольшие потери. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют нисходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем с гэпом вниз в район 2330-2335 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая, что в условиях ухудшающегося внешнего фона этот фондовый индикатор может вновь оказаться под давлением продаж.

Ведущие европейские фондовые индексы во вторник снизились при оборотах торгов на 15% ниже среднемесячных. В составе британского фондового индекса FTSE 100 (-0,1%) потеряли в цене 52% бумаг, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало понижение акций компаний из потребительского сектора BAT (-1,5%), Unilever (-2,1%), Reckitt Benckiser (-2,3%). Французский индекс CAC (-0,01%) слегка просел на фоне падения акций Essilor (-3,1%) и Atos (-1,7%). Немецкий индикатор DAX (-0,29%) упал из-за снижения акций BASF (-2,1%), Siemens (-1,2%:) и Deutsche Telekom (-1,4%).

Фондовый рынок США во вторник понес потери. Наибольшее отрицательное влияние на индекс "голубых фишек" Dow Jones (-1,16%) оказали упавшие в цене акции Walt Disney (-4,5%) и Home Depot (-1,9%). Индекс high-tech биржи NASDAQ просел на 1,23%. Индекс "широкого рынка" S&P500 (-1,27%) тоже снизился при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных. Падением в нём выделился индекс сектора компаний, занимающихся операциями с недвижимостью (-2,2%), где упали в цене 97% акций.

Рынок акций РФ во вторник тоже снизился. Индекс МосБиржи опустился на 0,48% при оборотах торгов на 17% ниже среднемесячных, а просадкой в его составе отметились 64% акций. При этом наибольшее негативное воздействие на индекс МосБиржи оказало снижение котировок обыкновенных акций Сбербанка (-0,6%), Норникеля (-2,7%) и Роснефти (-1,3%). Сдержало вчера падение индекса МосБиржи повышение котировок акций Магнита (+1,6%) и Татнефти (+0,7%).

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, изменения ведущих мировых фондовых индикаторов, а также колебаний курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий.

Среди предстоящих сегодня российских корпоративных событий, способных оказать влияние на котировки отдельных бумаг, стоит выделить ожидающуюся публикацию финансовых результатов Сбербанка и Газпром нефти по МСФО за 2017 год.