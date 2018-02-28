Торги откроются снижением индекса Мосбиржи на 0,3-0,5%

Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2320, 2300 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2350, 2360 п.

В первые минуты торгов локальный рынок отыграет существенное вечернее ухудшение внешнего фона. Позднее вероятен переход индекса МосБиржи в состояние консолидации вблизи уровня открытия в ожидании новых значимых внешних сигналов.

Во второй половине привычным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика изменения стоимости нефтяных контрактов. Они могут довольно резко сдвинуться по факту публикации еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18.30 МСК). Кроме того, в еврозоне и в США выйдет большое количество важных статистических показателей, которые в целом могут иметь смешанный характер.

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0,48%) и РТС (-1,04%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. На локальном рынке не осталось и следа от недавней эйфории, связанной с пятничной новостью о повышении агентством S&P рейтинга России до инвестиционного уровня. Поэтому индексы МосБиржи и РТС растеряли львиную долю достигнутого накануне прироста. И это вполне закономерно, ведь они не могут длительное время двигаться в отрыве от переменчивого внешнего фона, который накануне заметно ухудшился. Прежде всего, это выразилось в негативной динамике нефтяных фьючерсов. Свою неблагоприятную роль сыграло и свежее заявление о том, что новые санкции против РФ будут объявлены в течение ближайших 30 дней. Об этом напомнил министр финансов США Стивен Мнучин.

С технической точки зрения в ходе вчерашних торгов мы наблюдали коррекционный откат индексов МосБиржи и РТС от обновленных в минувший понедельник долгосрочных максимумов. Это пока не испортило в них позитивную среднесрочную техническую картину. Теперь нельзя исключать дальнейших попыток игры на понижение. Однако они будут затруднены наличием большого количества ближайших поддержек в локальных индексах.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH8) сменили свое недавнее контанго на состояние бэквордации величиной в 6 п., или 0,45% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне заметной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Явным лидером падения среди голубых фишек выступили бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -2,73%). Они в очередной раз развернулись вниз на подступах к ближайшему значимому уровню сопротивления, расположенному в районе 12000 руб. Отметим, что в указанных акциях сохраняется повышенная волатильность в связи с ожиданиями разрешения возобновившегося конфликта крупнейших акционеров эмитента. Исход обострившегося спора о том, кому из мажоритарных акционеров достанутся 4% акций «Норникеля», пока остается непредсказуемым. Вероятность последующего выставления оферты на выкуп акций для миноритарных акционеров «Норникеля» также находится под вопросом.

Стоит отметить вчерашнюю слабость бумаг Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -1,20%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, -2,01%). Дополнительным негативным фактором для них стало существенное двухнедельное укрепление рубля. Оно оказывает негативное влияние на переоценку крупных валютных накоплений нефтяной компании. Впрочем, указанная среднесрочная тенденция на валютном рынке вполне может завершиться уже в ближайшие дни.

Бумаги ИнтерРао (IRAO RM, -1,58%) продолжают оставаться под давлением после недавней публикации годовой консолидированной финансовой отчётности эмитента по МСФО. Чистая прибыль электроэнергетической компании по итогам года сократилась на 11,2%, до уровня 54,4 млрд руб. Вместе с тем, ее годовая выручка возросла на 5.6%. Текущее ухудшение основного финансового показателя было вызвано единовременным эффектом от признания прибыли от реализации пакета акций ПАО «Иркутскэнерго» в 2016 году.

Акции розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, +1,64%) вчера вновь двигались в противовес преобладающей рыночной тенденции. В целом же в них продолжаются попытки развития назревшего коррекционного отскока. Ближайшей среднесрочной целью для этих бумаг выступает вероятное восстановление в диапазон 5500-6000 руб. на временном горизонте до нескольких недель.

Одной из немногих значимых корпоративных новостей в ходе вчерашних торгов стало известие о том, что компания АФК «Система» (AFKS RM, -0,08%) перечислила нефтяной компании «Башнефть» 40 млрд руб. в рамках реализации заключенного ранее мирового соглашения на сумму 100 млрд руб. Ранее «Система» уже перевела в адрес «Башнефти» 20 млрд руб.

Привилегированные акции нефтяной компании (BANEP RM, +0.68%) отреагировали на это событие умеренным приростом. Не исключено, что часть полученной «Башнефтью» суммы в 100 млрд руб. будет направлена на выплату дивидендов по итогам текущего года.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США незначительно подешевели в пределах 0,1%. Контракты на нефть сорта Brent потеряли 0,4%. Фьючерсы на золото незначительно понизились в стоимости. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 0,9%. Гонконгский Hang Seng потерял 1,3%.

С учетом слабого закрытия рынка акций в США и вечерней просадки стоимости фьючерсов на нефть, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как негативное.