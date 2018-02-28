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Мнения аналитиков

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Индекс РТС на открытии торгов снизится на 0,8%


Рынки
Чернышев Константин
Константин Чернышев
аналитик корпорации "Уралсиб"
 
Российский рынок акций вчера начал день в позитивном ключе, но быстро растерял оптимизм, и индексы завершили сессию в красной зоне. Так, индекс РТС опустился на 1%, а индекс ММВБ – на 0,5%.

Цены на нефть немного снизились. Участники рынка ожидают, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3 млн барр., а запасы бензина – на 600 тыс барр. API полагает, что запасы нефти увеличились на 933 тыс. барр., а бензина – на 1,91 млн барр. Европейские индексы вчера также завершили торги в красной зоне: индекс EuroStoxx опустился на 0,15%.

Председатель ФРС США Джером Пауэлл, выступая во вторник в финансовом комитете палаты представителей, заявил, что регулятор может продолжать постепенно повышать процентные ставки, поскольку состояние американской экономики будет улучшаться, а недавний всплеск финансовой волатильности не должен повлиять на экономику США. По мнению Джерома Пауэлла, темпы ужесточения монетарной политики будут определяться «балансированием между перегревом экономики и достижением целевого показателя инфляции в 2%». Таким образом, тон выступления главы ФРС свидетельствует о том, что четыре повышения ставки в этом году вполне вероятны, причем первое повышение произойдет уже в следующем месяце.

Рынки отреагировали на выступление председателя ФРС снижением фондовых индексов, укреплением курса доллара и ростом доходностей UST. Индекс S&P 500 потерял 1,3%. Предварительные данные по заказам на товары длительного пользования в США в январе отразили снижение на 3,7% по сравнению с декабрем 2017 г. и оказались гораздо ниже прогнозов.

Сегодня будет опубликована вторая оценка ВВП США за 4 кв. Рынок снизил ожидания относительно роста американской экономики на 0,1 п.п. до 2,5% по сравнению с первой оценкой. Также сегодня будут опубликованы данные по персональному потреблению в США за 4 кв. 2018 г. Рынок оценивает его рост в 3,6% квартал к кварталу.

Азиатские рынки сегодня реагируют снижением на вчерашнее падение американских рынков и слабые данные по экономике Китая и Японии, опубликованные сегодня. Официальный индекс PMI в промышленности Китая оказался в феврале на уровне 50,3, то есть на 0,8 ниже ожиданий, а непромышленный PMI опустился до 54,4 вместо ожидавшегося значения 55. В Японии промпроизводство в январе упало на 6,6% месяц к месяцу, что существенно хуже прогнозов рынка. Нефть заметно подешевела на ожиданиях роста запасов нефти в США, фьючерс на индекс S&P 500 дешевеет. Российский рынок акций сегодня начнет день в минусе под влиянием негативных настроений на внешних рынках и падения цен на нефть. Мы ожидаем снижения индекса РТС на 0,8% при открытии торгов.

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