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IPO Dropbox: первый десятирог, сделавший миллиард на 2% клиентов без потери качества


Рынки
Михаил Крылов
Михаил Крылов
директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ"
 
В ближайшие недели состоится IPO сервиса совместной работы над большими данными Dropbox, на Nasdaq под символом DBX.

Потенциальная стоимость компании $10 млрд, float $500 млн, возможен выгодный downround, при котором цена на аукционе pre-IPO окажется существенно меньше цены последних раундов финансирования. 

Ключевые андеррайтеры компании-конкурента Box (Nyse: BOX), которая набрала много кредитов и поэтому торгуется с дисконтом, Morgan Stanley и Credit Suisse, не вошли в синдикат организаторов размещения. При этом Goldmans Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank - кого в нём только нет. Причина в том, что основная задача Dropbox на IPO - убедить инвесторов в том, что она не похожа на предшественника, который торгуется со значительным дисконтом из-за того, что набрал долгов.

Компания Dropbox торгует 2 терабайтами пространства для хранения данных (в бесплатной версии только 2 гигабайта) за $12,5-15 или $20-25 в месяц на пользователя, в зависимости от количества опций и того, платить за месяц или сразу за год.

На наш взгляд, существует, как минимум, 4 повода купить IPO Dropbox:

- во-первых, он доступен каждому: 500+ млн пользователей, средняя выручка $112 на каждого,  кто платит. 

- во-вторых, заменяет офис и память: 400 миллиардов совместно разрабатываемых документов. 

- в-третьих, имеет впечатляющие показатели: 11 млн платящих подписчиков (два года назад было 6,5 млн), 1,1 млрд выручки (рост на +31% в год), свободный денежный поток $305 млн (год назад было $ 137,4 млн), $1 млрд активов. 

- в-четвёртых, это один из первых стартапов, у которых получилось делать деньги на бесплатном приложении с помощью бизнес-модели Фримиум: основной продукт полностью бесплатный, но 11 из 500 млн клиентов платят за нужные опции. 

Это будет первое IPO компании, которой платят только 2% клиентов, и всё равно это больше $1,1 млрд выручки в год, и кредитный профиль при любых оценках на IPO выше $3,5-4 млрд выглядит устойчиво, чего не скажем о Box, во всяком случае, по коэффициенту Альтмана.

IPO Dropbox - самое ожидаемое событие марта/апреля 2018 года. Продажи Dropbox пошли в гору, вероятно, в 2012 году, когда с $46 млн годом ранее увеличились до $116 млн, после чего на следующий год уже было $200 млн, и ещё через год - $350 млн. Но начинала компания с $2,5 млн за 2009 год. 

Среди клиентов Dropbox отмечались News Corp, Yahoo!, Hyatt, HP Enterprise, Sysco, Spotify, National Geographic, Expedia, Pinterest. Естественно, что при такой базе масштабируемая бизнес-модель получает прямую выгоду от прироста найма. Другими словами, чем больше работников наняли клиенты Dropbox, тем лучше этому десятирогу.

Сегодня Dropbox - это 11 млн платящих подписчиков, 1,1 млрд выручки, 1 млрд активов, рост выручки на +31% в год, свободный денежный поток $305 млн (год назад было $137,4 млн). При этом, в отличие от Box, почти нет другого долга, кроме обязательств по лизингу ($174 млн), и отложенной выручки ещё $419 млн в год. 

Рекомендуемая доля в портфеле определится ближе к оглашению параметров IPO.

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