Дивидендные истории должны поддержать российский фондовый рынок

Наши топ-идеи на 2018 прибавили 9.4% (при росте индекса РТС на 6.5%) с момента, когда мы предложили их в нашей годовой Стратегии 2018. В этом отчете мы представляем ряд обновлений.

Мы заменяем ЛУКОЙЛ менее ликвидными привилегированными акциями Башнефти. Мы ожидаем от Башнефти сильных финансовых результатов, которые подтвердят вероятность высоких дивидендов с двузначной доходностью в случае коэффициента выплаты 50%. Акции Яндекса в этом месяце взлетели на фоне отличных результатов за 2017 год по GAAP, и мы решили заменить его на Mail.Ru, которая может продемонстрировать рост накануне публикации результатов 2017 по МСФО.

Мы удаляем из списка фаворитов акции АЛРОСА, почти достигшие нашей целевой цены. Компания продала свои газовые активы близко к стартовой цене, а это означает, что специальных дивидендов не последует. Мы исключаем РУСАЛ из-за повышенного риска новой конфронтации между акционерами Норникеля, и добавляем Детский мир: акции компании отстали от рынка из-за намерения АФК Система и РФПИ провести SPO в марте, разместив долю до 25%. Это создало бы значительный навес, но как только он исчезнет, акции могут продемонстрировать сильную динамику. Мы также добавляем Ростелеком, поскольку акции выглядят перепроданными, а компания планирует представить свою новую стратегию в марте.

Состояние российского рынка

В предыдущем выпуске Фарватера рынка мы писали, что российский фондовый рынок близок к справедливым уровням, и риск санкций США будет оказывать на него давление. Однако, сильная динамика рынка с начала года показала, что мы были слишком консервативны. Сейчас мы решили изменить наш взгляд на более позитивный по нескольким причинам:

1) Несмотря на рост индекса РТС, российский дисконт P/E к ЕМ не сузился, а даже немного увеличился – до 47% с декабря (+ 2 пп). Российский фондовый рынок торгуется на уровне P/E 2018П 6.8x, что ниже прошлогодних уровней 7.0-7.7x. Это означает, что инвесторы ожидают более сильного роста прибылей корпораций в 2018 году, что отчасти объясняется ростом цен на нефть.

2) Сезон выплаты дивидендов приближается, предлагая одни из самых высоких показателей доходности в мире. Дивидендные истории должны поддержать российский фондовый рынок.

3) Процентные ставки в России быстро снижаются, что транслируется в более низкую стоимость акционерного капитала и побуждает инвесторов возвращаться на российский рынок в поисках более высокой доходности.

4) Публикация «кремлевского доклада» США увеличивает риски для олигархов, стимулируя их вернуть свои средства в Россию, часть из которых может попасть на фондовый рынок.