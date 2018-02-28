FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Дивидендные истории должны поддержать российский фондовый рынок


Рынки
Силуэты
Аналитики компании "Атон"
 
Ключевые инвестиционные идеи в акциях.

Наши топ-идеи на 2018 прибавили 9.4% (при росте индекса РТС на 6.5%) с момента, когда мы предложили их в нашей годовой Стратегии 2018. В этом отчете мы представляем ряд обновлений.

Мы заменяем ЛУКОЙЛ менее ликвидными привилегированными акциями Башнефти. Мы ожидаем от Башнефти сильных финансовых результатов, которые подтвердят вероятность высоких дивидендов с двузначной доходностью в случае коэффициента выплаты 50%. Акции Яндекса в этом месяце взлетели на фоне отличных результатов за 2017 год по GAAP, и мы решили заменить его на Mail.Ru, которая может продемонстрировать рост накануне публикации результатов 2017 по МСФО.

Мы удаляем из списка фаворитов акции АЛРОСА, почти достигшие нашей целевой цены. Компания продала свои газовые активы близко к стартовой цене, а это означает, что специальных дивидендов не последует. Мы исключаем РУСАЛ из-за повышенного риска новой конфронтации между акционерами Норникеля, и добавляем Детский мир: акции компании отстали от рынка из-за намерения АФК Система и РФПИ провести SPO в марте, разместив долю до 25%. Это создало бы значительный навес, но как только он исчезнет, акции могут продемонстрировать сильную динамику. Мы также добавляем Ростелеком, поскольку акции выглядят перепроданными, а компания планирует представить свою новую стратегию в марте. 

Состояние российского рынка

В предыдущем выпуске Фарватера рынка мы писали, что российский фондовый рынок близок к справедливым уровням, и риск санкций США будет оказывать на него давление. Однако, сильная динамика рынка с начала года показала, что мы были слишком консервативны. Сейчас мы решили изменить наш взгляд на более позитивный по нескольким причинам:

1) Несмотря на рост индекса РТС, российский дисконт P/E к ЕМ не сузился, а даже немного увеличился – до 47% с декабря (+ 2 пп). Российский фондовый рынок торгуется на уровне P/E 2018П 6.8x, что ниже прошлогодних уровней 7.0-7.7x. Это означает, что инвесторы ожидают более сильного роста прибылей корпораций в 2018 году, что отчасти объясняется ростом цен на нефть.

2) Сезон выплаты дивидендов приближается, предлагая одни из самых высоких показателей доходности в мире. Дивидендные истории должны поддержать российский фондовый рынок.

3) Процентные ставки в России быстро снижаются, что транслируется в более низкую стоимость акционерного капитала и побуждает инвесторов возвращаться на российский рынок в поисках более высокой доходности.

4) Публикация «кремлевского доклада» США увеличивает риски для олигархов, стимулируя их вернуть свои средства в Россию, часть из которых может попасть на фондовый рынок.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ