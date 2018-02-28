Прогноз результатов "Аэрофлота": рентабельность под давлением, несмотря на рост пассажирооборота

Завтра Аэрофлот (AFLT RX – рекомендация пересматривается) опубликует консолидированную отчетность за 2017 г. по МСФО и проведет телефонную конференцию. Мы ожидаем, что выручка компании вырастет на 7% до 533 млрд руб., при этом EBITDA снизится на 30% до 55 млрд руб., а рентабельность по EBITDA упадет на 5 п.п. до 10%. Чистая прибыль, согласно нашему прогнозу, сократится по итогам года на 39% до 23 млрд руб., в частности из-за отрицательного результата в традиционно убыточном четвертом квартале.

…при росте пассажиропотока и пассажирооборота

В 4 кв. 2017 г. пассажиропоток и пассажирооборот Аэрофлота продолжили расти, но темпы роста этих показателей замедлились. Рентабельность компании остается под давлением в связи с опережающим ростом расходов на персонал и высокой ценой авиакеросина. Несмотря на прибыль за 4 кв. 2017 г. согласно неконсолидированной отчетности по РСБУ, мы ожидаем, что в целом по группе прошедший квартал будет убыточным.

В случае выплаты акционерам 50% от чистой прибыли дивидендная доходность акций Аэрофлота может составить около 7% исходя из цены на момент закрытия торгов во вторник. Мы ожидаем негативной реакции рынка на финансовые показатели компании.