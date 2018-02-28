FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Прогноз результатов Mail.Ru Group: ожидается сохранение хорошей динамики в IV кв


Рынки
Силуэты
Аналитики ФК "Уралсиб"
 
Мы прогнозируем рост выручки на 24% год к году и рентабельность по EBITDA на уровне 40,5%.

Завтра, 1 марта, Mail.Ru Group (MAIL LI – ПРОДАВАТЬ) опубликует финансовые результаты за 4 кв. 2017 г. по МСФО, которые, как мы ожидаем, будут достаточно сильными. По нашим прогнозам, совокупная сегментная выручка увеличится на 24% (здесь и далее – год к году) до 16,4 млрд руб. (281 млн долл.), а EBITDA составит 6,6 млрд руб. (114 млн долл.), что предполагает рентабельность по EBITDA на уровне 40,5%. Мы также ожидаем, что чистая прибыль достигнет 4,2 млрд руб. (72 млн долл.), что означает чистую рентабельность, равную 25,8%.

По нашим оценкам, выручка компании от онлайн-рекламы увеличится на 29% до 7,7 млрд руб. (131 млн долл.), а выручка от MMO-игр – на 22% до 4,7 млрд руб. (81 млн долл.). Мы ожидаем, что выручка от социальных сервисов (community IVAS) вырастет на 12% до 3,4 млрд руб. (59 млн долл.). В части затрат мы прогнозируем расходы на персонал на уровне 2,8 млрд руб. (47 млн долл.), на аренду офисных помещений и техобслуживание – 550 млн руб. (9 млн долл.), агентские и партнерские комиссии – 2,8 млрд руб. (48 млн долл.).

С фундаментальной точки зрения акции переоценены

Mail.Ru сохраняет хороший потенциал роста бизнеса за счет расширения рынка онлайн-рекламы и усиления спроса на платные интернет- сервисы. При этом компания поддерживает достаточно высокую рентабельность и генерирует хороший денежный поток. В то же время текущие котировки уже отражают крайне оптимистичные ожидания относительно роста, что предполагает значительный риск неспособности компании их оправдать. Мы подтверждаем рекомендацию ПРОДАВАТЬ акции Mail.Ru.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ