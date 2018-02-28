Прогноз результатов Mail.Ru Group: ожидается сохранение хорошей динамики в IV кв

Завтра, 1 марта, Mail.Ru Group (MAIL LI – ПРОДАВАТЬ) опубликует финансовые результаты за 4 кв. 2017 г. по МСФО, которые, как мы ожидаем, будут достаточно сильными. По нашим прогнозам, совокупная сегментная выручка увеличится на 24% (здесь и далее – год к году) до 16,4 млрд руб. (281 млн долл.), а EBITDA составит 6,6 млрд руб. (114 млн долл.), что предполагает рентабельность по EBITDA на уровне 40,5%. Мы также ожидаем, что чистая прибыль достигнет 4,2 млрд руб. (72 млн долл.), что означает чистую рентабельность, равную 25,8%.

По нашим оценкам, выручка компании от онлайн-рекламы увеличится на 29% до 7,7 млрд руб. (131 млн долл.), а выручка от MMO-игр – на 22% до 4,7 млрд руб. (81 млн долл.). Мы ожидаем, что выручка от социальных сервисов (community IVAS) вырастет на 12% до 3,4 млрд руб. (59 млн долл.). В части затрат мы прогнозируем расходы на персонал на уровне 2,8 млрд руб. (47 млн долл.), на аренду офисных помещений и техобслуживание – 550 млн руб. (9 млн долл.), агентские и партнерские комиссии – 2,8 млрд руб. (48 млн долл.).

С фундаментальной точки зрения акции переоценены

Mail.Ru сохраняет хороший потенциал роста бизнеса за счет расширения рынка онлайн-рекламы и усиления спроса на платные интернет- сервисы. При этом компания поддерживает достаточно высокую рентабельность и генерирует хороший денежный поток. В то же время текущие котировки уже отражают крайне оптимистичные ожидания относительно роста, что предполагает значительный риск неспособности компании их оправдать. Мы подтверждаем рекомендацию ПРОДАВАТЬ акции Mail.Ru.