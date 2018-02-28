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Инвесторы ждут повышение ставки ФРС США в марте и мае


Рынки
Виктор Веселов
Виктор Веселов
главный аналитик банка "Глобэкс"
 

Инвесторы оценили заявление нового главы ФРС США Джерома Пауэлла относительно монетарной политики, как «ястребиные» – рынок труда набирает силу, в среднесрочной перспективе инфляция ускорится и уже есть приближение к целевому уровню в 2%, экономический рост усилится в следующие 2 года и т.д. При этом ничего не было сказано по темпам ужесточения монетарной политики, но инвесторы ждут увеличения процентной ставки ФРС до 4 раз в текущем году или 2,25-2,5%. Так, рынок уже ждет повышение ставки в марте и мае с вероятностью в 86% и 82% соответственно. На этом фоне индекс доллара подпрыгнул вверх на 0,9% до 90,4 пунктов, доходность 10-летних гособлигаций торгуется вблизи 2,9%, цены на товарном рынке снизились, в том числе и на нефть. Поэтому рубль будет слабеть. Еще ожидается, что запасы сырой нефти увеличились в США. Это также будет давить на котировки нефти.

В Евросоюзе сегодня опубликуют данные по потребительским расходам, индексу потребительских цен, а в США годовой ВВП за IV квартал, консенсус-прогноз 2,5% против 2,6% на конец декабря 2017 года, поэтому ожидаем волатильности в паре евро/доллар.

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