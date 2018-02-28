ОФЗ: внешний фон допускает некоторый рост доходностей

В этой связи бумага прибавила в доходности около 2-3 б.п. Такое отличие может объясняется тактической продажей в преддверии сегодняшнего аукциона, где 7-летний выпуск в объеме 25 млрд. руб. будет размещаться вкупе с дебютным выпуском в новой 16-летней бумаге на те же 25 млрд. руб. Ожидаем вновь размещения обеих бумаг, учитывая относительно более привлекательные (против соседних бумаг) уровни в 7-летнем выпуске и дебютность 16-летней бумаги, хотя в этом случае Минфин может предложить небольшую премию.

В целом, внешний фон допускает некоторый рост доходностей, хотя традиционная активность в аукционный день может частично или полностью нивелировать негатив.