При снижении нефтяных цен высвечиваются "медвежьи" факторы

Выраженные ожидания демонстрации Пауэллом голубиного настроя были посрамлены. Несмотря на происходивший в начале февраля обвал фондового рынка, новый глава ФРС решился продемонстрировать достаточно жесткую позицию и сохранение приверженности на постепенное повышение ставки. Более того, он даже поддержал надежду на возможные 4 повышения ставки в текущем году. В результате фондовый рынок США показал существенное снижение, но, что важнее для динамики нефтяных цен, существенно подрос индекс доллара. Естественным следствием укрепления индекса доллара стало снижение цен, номинированных в долларах активов. Так, цены нефти за день потеряли около полутора процентов.

Вчерашнее снижение цен нефти напомнило о среднесрочном настрое на снижение. Напомним, что для него сезонное торможение роста мирового спроса накладывается на активный рост добычи в США, которые все более активно претендуют на мировое лидерство по объемам добычи. Через год США планируют обогнать Россию и достичь уровней добычи 11 мб/д. Оптимисты ждут достижения указанного уровня уже в текущем году. Так, по прогнозу EIA, добыча нефти в стране превысит 11 миллионов баррелей в сутки в ноябре 2018 года. Так что Россия с ее сегодняшним уровнем добычи в 10,95 может переместиться на второе место.

Тем более что Россия и СА остаются связанными соглашением об ограничении роста добычи. Но вот продление действия ограничений ОПЕК+ в неизменном виде за горизонт 2018 года пока остается под большим сомнением. Ряду стран уже заметно «жмут» принятые обязательства об ограничениях добычи. Напомним, что Казахстан, за счет добычи на месторождении Кашаган, уже сильно вылез за принятые ограничения. Ирак из-за соглашения по сокращению добычи нефти ОПЕК+ пока отложил планы по наращиванию производственных мощностей по добыче нефти до 5 миллионов баррелей в сутки на 2019 год. (Ранее это планировалось сделать к 2108 году). Выросшие цены нефти «бодрят» планы по наращиванию добычи и в других странах ОПЕК+.

Да и за пределами ОПЕК+ достаточно высокие цены нефти тоже стимулируют рост добычи. Так, в Бразилии при ценах нефти выше 60 долларов за баррель вновь активизировалось обсуждение планов по освоению глубоководных шельфов. Великобритания стараниями ВР готовит запуск ряда проектов в Северном море, таких как Clair Ridge или Glen Lyon, плюс несколько маленьких проектов, таких как недавно запущенный Kraken. В результате, ее добыча уже в 2018 году может превысить 1 мб/д, при том, что в 2017 году Великобритания добывала в среднем 0,914 мб/д. Агентство Блумберг со ссылкой на исследование консалтинговой компании JBC Energy GmbH сообщило, что Великобритания может в перспективе даже стать нетто-экспортером нефти впервые с 2004 года. Пожалуй, это слишком смелое предположение, но роста добычи от Великобритании в этом году действительно стоит ждать. Так что рынок смотрит еще и на динамику добычи Туманного Альбиона.

Однако, справедливости ради, стоит напомнить и о возможных бычьих сюрпризах для рынка нефти. Так, продолжается снижение добычи в Венесуэле. Там провал может достигнуть эпических размеров, как когда-то это было в Ливии. Так что скучать на нефтяном рынке по-прежнему будет некогда. А сегодня ждем выхода данных о динамике запасов и добычи нефти в США.