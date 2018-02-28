Сможет ли TON Павла Дурова стать новой звездой крипторынка?

Но если таких денег нет, а многообещающий криптопродукт еще нужно доделать и запустить, то можно через ICO обратиться за финансовой помощью к сообществу. ICO – это продажа фиксированного количества новой криптовалюты в виде токенов (контракт, долговое обязательство), которые впоследствии могут быть обменены на криптомонеты. Организаторы ICO получают деньги для реализации и развития своего проекта, а инвесторы получают преференции (после запуска криптовалюты токены обычно стоят намного дороже) и весьма туманные перспективы своих инвестиций. Однако, перефразируя известную рекламу, не все ICO одинаково полезны.

Ажиотаж вокруг криптовалют и отсутствие регулирования привлекает сюда в том числе злоумышленников. Некоторые ICO по сути являются пустышками. Подобно Остапу Бендеру ICO-мошенники уже освоили 400 сравнительно честных способа отъёма денег у населения. Среди них игра на человеческих слабостях. Например, проект Eros.Vision – оплата видео для взрослых с помощью анонимных криптовалют, где все аккаунты создателей оказались поддельными. Использовали негодяи и обработанные фотографии известных бизнесменов и инвесторов для привлечения внимания к проекту DeClouds. Взламывали сайт и меняли реквизиты для сбора средств (пострадал проект Coindash). Создавали двойник аккаунта в Twitter по привлечению средств в проект Aragon. Наиболее циничными оказались авторы проекта Prodeum, который должен был позволить пользователям отслеживать путь приобретаемых овощей и фруктов от грядки до прилавка. Prodeum успел продать токенов на $0,5 млн, после чего на сайте prodeum.io вместо описания проекта осталось лишь слово penis. В криптомире нужно быть внимательным и осторожным.

Вместе с тем среди ICO есть очень перспективные проекты. Etherium в 2014 году начинал свой путь именно так. Тогда около 50 миллионов Etherium были проданы за 25 000 BTC, с того момента эфир вырос по отношению к биткоину в 150 раз. Те, кто вложились в эфир на первоначальном этапе, озолотились. Другие примеры успеха: VeChain, OmiseGO и Waves. Они выросли с момента размещения в десятки раз и сейчас занимают в списке криптовалют 16, 22 и 35 места соответственно. Так что стоит уделить внимание тщательному выбору проекта, ведь от этого будет зависеть, принесет ли он инвесторам в будущем прибыль или убытки. Значение имеет: кто организатор (кто входит в данную команду, чем эти люди занимались ранее и имеются ли у них уже успешные проекты), идея стартапа, жизнеспособность и перспективность данного проекта.

На текущий момент в центре внимания находится блокчейн-проект Павла Дурова TON (Telegram Open Network) с криптовалютой Gram с регистрацией на Британских Виргинских островах. Дуров уже подал необходимые документы в SEC (Комиссия по ценным бумагам США) и готовится к ICO. На данный момент он проводит закрытые предпродажи избранному кругу инвесторов. В ходе первого Рre-ICO TON собрал $850 млн от 81 инвестора, при этом заявок было подано на $3,8 млрд. Планируется еще один раунд предпродаж перед официальным ICO в ходе которого Дуров рассчитывает привлечь до $1,7 млрд. В общей сложности проект может собрать более $2,55 млрд. Любопытно, что на Рre-ICO криптовалюта Gram продавалась килограммами, то есть большими объёмами.

Среди инвесторов в TON находятся венчурные фонды Sequoia Capita, Benchmark и российские бизнесмены Сергей Солонин (вложил $17 млн), Давид Якобашвили ($10 млн), а также Роман Абрамович ($300 млн по непотверждённым данным). Ранее Абрамович успешно инвестировал в сырьевые компании, а в последние годы занимался ФК «Челси» (владение футбольным клубом, как известно, не инвестиция, а патент на траты). Непонятно, на каких условиях крупные российские бизнесмены вошли в этот проект. Вероятно, перед размещением для якорных инвесторов была проведена детальная презентация, как будет организована соответствующая блокчейн-платформа. Но широкому кругу инвесторов это описание пока недоступно. Приходится верить создателям на слово. Станет ли TON прорывом для мировой финансовой индустрии или огорчит своих инвесторов? Эта загадка разрешится до октября этого года.

В пользу проекта говорит его масштаб ($2 млрд) и имя его создателя, а вернее создателей. 33-летний Павел Дуров имеет опыт создания социальной сети «ВКонтакте» (крупнейшей в Европе), а в 2014 году мессенджера со 180 миллионами подписчиков, популярность которого активно растёт. Правда, пока он приносит своему создателю убытки – около $70 млн в год. Следующий шаг – монетизация мессенджера, создание маркетплейса на основе блокчейн. Согласно опубликованной информации в WhitePaper, вместе с Павлом Дуровым активное участие в разработке и развитии TON принимают участие его старший брат Николай и команда программистов из «ВКонтакте» и Telegram. Все участники проекта в разные годы были победителями и номинантами всемирных математических олимпиад, а также чемпионами и призерами мира по программированию.

Фактически проект TON – это улучшенный биткоин и эфир – система будет способна обрабатывать миллион транзакций в секунду и за счёт объёмов сделать их дешёвыми. Раз так, то она может даже потеснить традиционные Visa и Mastercard, у которых 20 000 транзакций в секунду. Кстати, у эфира этот показатель равняется 15 000 транзакциям в секунду, а у биткоина – всего 7 000. Так что в перспективе TON может сделать настоящую революцию в мировой финансовой сфере.