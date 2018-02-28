FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Сбербанк показал неплохой рост


Рынки
Наталья Мильчакова
Наталья Мильчакова
замдиректора аналитического департамента "Альпари"
 
Сбербанк опубликовал финансовую отчетность по МСФО за 2017 год.

Чистые процентные доходы банка по итогам года выросли на 7% - до 1,45 трлн руб. Чистые комиссионные доходы увеличились на 13% - до 394,2 млрд руб., а совокупный доход вырос за 2017 год на 12,1% - до 1,9 трлн руб. Чистая прибыль банка выросла на 38,2% - до 749 млрд руб. Чистая процентная маржа за год выросла с 5,7% до 6%, рентабельность капитала (ROE) поднялась с 20,8% до 24%, а рентабельность активов (ROA) выросла с 2,1% до 2,9%. 

Рост чистой прибыли «Сбербанка» был вызван, с одной стороны, увеличением доходов, связанным с увеличением объемов кредитования, с другой стороны, сокращением операционных расходов и расходов по созданию резерва под обесценение долговых финансовых активов. За 2017 год у «Сбербанка» увеличился кредитный портфель почти на 7% - до 18,7 трлн руб., в том числе – объем кредитов, выданных физлицам вырос на 13,6%, а корпоративным клиентам – на 4%. 

Существенно вырос у «Сбербанка» и портфель ценных бумаг (на 21% до 2,72 трлн руб.), таким образом, совокупные активы «Сбербанка» выросли почти на 7% за год - до 25,37 трлн руб. Другими словами, совокупные активы «Сбербанка» за 2017 год составили примерно 30% совокупных активов российского банковского сектора, если сравнивать активы «Сбербанка» с цифрами по совокупному банковскому сектору, опубликованными Банком России. Кроме того, рост совокупных активов банковского сектора России (на 6,4% за 2017 год) шел в одном направлении с динамикой активов «Сбербанка». 

Самый крупный банк страны стал, пожалуй, основным бенефициаром в российском банковском секторе от многократного снижения ключевой ставки ЦБ РФ за 2017 год, так как снижение процентной ставки Банка России вызвало и снижение ставок коммерческих банков по кредитам и значительно повысило спрос со стороны физических лиц на кредитование, а средства на депозитах граждане продолжают хранить именно в «Сбербанке», несмотря на то, что ставки по банковским депозитам в 2017 году тоже снижались. Так, объем средств физлиц на депозитах в «Сбербанке» за 2017 год вырос почти на 8%. Однако спрос предприятий на кредиты, особенно нефинансового сектора, пока достаточно умеренный, даже несмотря на выгодные условия, предлагаемые «Сбербанком».

Мы полагаем, что при дальнейшем снижении ставки ЦБ РФ «Сбербанк» в 2018 году сможет еще больше увеличить клиентскую базу на рынке кредитования юридических и физических лиц.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ