Сбербанк показал неплохой рост

Чистые процентные доходы банка по итогам года выросли на 7% - до 1,45 трлн руб. Чистые комиссионные доходы увеличились на 13% - до 394,2 млрд руб., а совокупный доход вырос за 2017 год на 12,1% - до 1,9 трлн руб. Чистая прибыль банка выросла на 38,2% - до 749 млрд руб. Чистая процентная маржа за год выросла с 5,7% до 6%, рентабельность капитала (ROE) поднялась с 20,8% до 24%, а рентабельность активов (ROA) выросла с 2,1% до 2,9%.

Рост чистой прибыли «Сбербанка» был вызван, с одной стороны, увеличением доходов, связанным с увеличением объемов кредитования, с другой стороны, сокращением операционных расходов и расходов по созданию резерва под обесценение долговых финансовых активов. За 2017 год у «Сбербанка» увеличился кредитный портфель почти на 7% - до 18,7 трлн руб., в том числе – объем кредитов, выданных физлицам вырос на 13,6%, а корпоративным клиентам – на 4%.

Существенно вырос у «Сбербанка» и портфель ценных бумаг (на 21% до 2,72 трлн руб.), таким образом, совокупные активы «Сбербанка» выросли почти на 7% за год - до 25,37 трлн руб. Другими словами, совокупные активы «Сбербанка» за 2017 год составили примерно 30% совокупных активов российского банковского сектора, если сравнивать активы «Сбербанка» с цифрами по совокупному банковскому сектору, опубликованными Банком России. Кроме того, рост совокупных активов банковского сектора России (на 6,4% за 2017 год) шел в одном направлении с динамикой активов «Сбербанка».

Самый крупный банк страны стал, пожалуй, основным бенефициаром в российском банковском секторе от многократного снижения ключевой ставки ЦБ РФ за 2017 год, так как снижение процентной ставки Банка России вызвало и снижение ставок коммерческих банков по кредитам и значительно повысило спрос со стороны физических лиц на кредитование, а средства на депозитах граждане продолжают хранить именно в «Сбербанке», несмотря на то, что ставки по банковским депозитам в 2017 году тоже снижались. Так, объем средств физлиц на депозитах в «Сбербанке» за 2017 год вырос почти на 8%. Однако спрос предприятий на кредиты, особенно нефинансового сектора, пока достаточно умеренный, даже несмотря на выгодные условия, предлагаемые «Сбербанком».

Мы полагаем, что при дальнейшем снижении ставки ЦБ РФ «Сбербанк» в 2018 году сможет еще больше увеличить клиентскую базу на рынке кредитования юридических и физических лиц.