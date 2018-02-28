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Сбербанк на пике формы, но в будущем снижение процентной маржи может подкосит капитализацию


Рынки
Тимур Нигматуллин
Тимур Нигматуллин
аналитик "Открытие Брокер"
 
Крупнейший российский банк представил финансовую отчетность за IV квартал 2017 года согласно МСФО.

Совокупные операционные доходы до начисления резервов под обесценение активов за отчетный квартал прибавили 13,4% год к году и составили 501 млрд руб.

Процентные доходы до списаний сформировали 76,4% операционных доходов (+7,8% год к году до 383 млрд руб.). Госбанк вынужденно снижает ставки по кредитам вслед за инфляцией и падающей ключевой ставкой ЦБ РФ: доходность активов сократилась на 0,5 п.п. до 9,6%. Тем не менее,  в отличие от многих других банков тенденцию пока удается компенсировать агрессивным снижением ставок по депозитам на фоне нестабильности в банковском секторе: стоимость пассивов за квартал снизилась на 0,6 п.п. год к году до 3,9%. С учетом вышесказанного процентная маржа даже умеренно подросла на 0,1 п.п. год к году до 6,1%. К тому же стоит отметить, что на фоне восстановления экономики растёт размер активов: +6,9% год к году до 27,1 трлн руб. (кредитный портфель юрлиц до резервов прибавил 4% год к году до 14,2 трлн руб., портфель физлиц (ипотека, кредитные карты, потребительские кредиты) прибавил 13,6% год к году до 5,7 трлн руб.).

Комиссионные доходы Сбербанка после вычета комиссионных расходов принесли 23,5% операционных доходов (+21,1% год к году до 118 млрд руб.) на фоне роста популярности безналичных платежей и увеличения доли рынка.

Чистая прибыль акционеров из-за локального увеличения расходов под резервы (+20,6% год к году до 72,7 млрд руб.) и неожиданного роста операционных издержек (+1% год к году до 204 млрд руб.) прибавила скромные по меркам предыдущих отчетов 21,6% год к году до 172 млрд руб. Рентабельность капитала выросла на 0,2 п.п. год к году, до 20,6%. Рентабельность активов выросла на 0,4 п.п. год к году до 2,6%. 

По итогам этого года менеджмент обещал выплатить 35% от чистой прибыли, что в случае с госкомпаниями всегда воспринимается миноритариями с большим энтузиазмом. 

В целом отчетность выглядит нейтрально с уклоном в легкий негатив. Компания очень дорого оценена рынком, и первые признаки замедления темпов роста чистой прибыли на фоне растущих рисков стагнации или даже снижения чистой процентной маржи  в условиях достижения «потолка» по сокращению издержек и падению просрочки  могут негативно сказаться на рыночной капитализации, несмотря на щедрые дивиденды. На текущий момент у нас нет открытых инвестиционных идей по обыкновенным или привилегированным акциям Сбербанка. Тем не менее константируем хороший момент для закрытия длинных позиций.

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