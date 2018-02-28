Сбербанк на пике формы, но в будущем снижение процентной маржи может подкосит капитализацию

Совокупные операционные доходы до начисления резервов под обесценение активов за отчетный квартал прибавили 13,4% год к году и составили 501 млрд руб.

Процентные доходы до списаний сформировали 76,4% операционных доходов (+7,8% год к году до 383 млрд руб.). Госбанк вынужденно снижает ставки по кредитам вслед за инфляцией и падающей ключевой ставкой ЦБ РФ: доходность активов сократилась на 0,5 п.п. до 9,6%. Тем не менее, в отличие от многих других банков тенденцию пока удается компенсировать агрессивным снижением ставок по депозитам на фоне нестабильности в банковском секторе: стоимость пассивов за квартал снизилась на 0,6 п.п. год к году до 3,9%. С учетом вышесказанного процентная маржа даже умеренно подросла на 0,1 п.п. год к году до 6,1%. К тому же стоит отметить, что на фоне восстановления экономики растёт размер активов: +6,9% год к году до 27,1 трлн руб. (кредитный портфель юрлиц до резервов прибавил 4% год к году до 14,2 трлн руб., портфель физлиц (ипотека, кредитные карты, потребительские кредиты) прибавил 13,6% год к году до 5,7 трлн руб.).

Комиссионные доходы Сбербанка после вычета комиссионных расходов принесли 23,5% операционных доходов (+21,1% год к году до 118 млрд руб.) на фоне роста популярности безналичных платежей и увеличения доли рынка.

Чистая прибыль акционеров из-за локального увеличения расходов под резервы (+20,6% год к году до 72,7 млрд руб.) и неожиданного роста операционных издержек (+1% год к году до 204 млрд руб.) прибавила скромные по меркам предыдущих отчетов 21,6% год к году до 172 млрд руб. Рентабельность капитала выросла на 0,2 п.п. год к году, до 20,6%. Рентабельность активов выросла на 0,4 п.п. год к году до 2,6%.

По итогам этого года менеджмент обещал выплатить 35% от чистой прибыли, что в случае с госкомпаниями всегда воспринимается миноритариями с большим энтузиазмом.

В целом отчетность выглядит нейтрально с уклоном в легкий негатив. Компания очень дорого оценена рынком, и первые признаки замедления темпов роста чистой прибыли на фоне растущих рисков стагнации или даже снижения чистой процентной маржи в условиях достижения «потолка» по сокращению издержек и падению просрочки могут негативно сказаться на рыночной капитализации, несмотря на щедрые дивиденды. На текущий момент у нас нет открытых инвестиционных идей по обыкновенным или привилегированным акциям Сбербанка. Тем не менее константируем хороший момент для закрытия длинных позиций.