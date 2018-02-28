Российский фондовый рынок откатился к уровням недельной давности

Индексы ММВБ и РТС сегодня падают на 1,6%. Распродажи на рынке обусловлены вчерашней коррекцией в нефти (-1,4% по Brent спот), а также, вероятно, возобновившимися оттоками средств из фондов, ориентированных на Россию, после существенных притоков прошлой недели (+$400 млн за третью неделю февраля после оттоков $260 во 2 неделю). Указывает на это тот факт, что в лидерах падения именно «голубые фишки»: НорНикель (-3,3%), Газпром (-2,3%), Лукойл (-1,5%), Магнит (-1,6%), Сбербанк обычка (-1,4%). К оттоку средств могло привести общее снижение «аппетита к риску» глобальных инвесторов на фоне более слабых индексов PMI Китая за февраль, чем ожидали аналитики (PMI промышленного сектора 50,3% вместо 51,1, PMI непроизводственного сектора 54,4 вместо 55 пунктов).

Нефтяные котировки консолидируются возле уровней $66 за баррель Brent спот в преддверии выхода отчета Минэнерго США. Данные API указали на восстановление запасов в хранилищах на 933 тыс баррелей, что уже оказывает давление на настроения «нефтяных быков», поэтому инвесторы предпочитают дождаться официальной информации от Минэнерго США. Безусловно, цифры по добыче за неделю также представляют интерес, однако пока они по-прежнему будут модельными, а не фактическими. Наиболее ценной информацией станет именно корректировка за февраль.

Дополнительное давление на нефть оказывает укрепление курса доллара, который за два последних дня подрос на 1% (по индексу DXY), вернувшись к уровням середины января. Способствовало этому выступление нового главы ФРС, Джером Пауэлла, в Конгрессе, на котором тот дал очень позитивные комментарии относительно состояния экономики США и перспектив инфляции в стране, тем самым повысив уверенность инвесторов в повышении ставки на заседании в марте до 100%.