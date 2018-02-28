Операции "тонкой настройки" и последние налоговые платежи подстегивают ставки МБК

Абсорбировав накануне на недельном аукционе 2,0 из 2,44 трлн руб., ЦБ попытался сегодня стерилизовать еще 350 млрд руб. уже через операции «тонкой настройки». В результате банки разместили на депозитах у регулятора 270,4 млрд руб.

Абсорбирование ликвидности Банком России вкупе с уплатой налога на прибыль, завершившего февральский период платежей, способствовало дальнейшему росту ставок МБК. В частности, значение MosPrime o/n обновило очередной максимум с начала января текущего года и уже на 11 б.п. превышает уровень ключевой ставки ЦБ.

С учетом того, что ликвидность, размещенная через операции «тонкой настройки», вернется в банковскую систему лишь в пятницу, можно ожидать, что ставки МБК, как минимум, останутся выше ключевой ставки до начала следующей недели или даже еще немного подрастут.