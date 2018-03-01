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Российские инвесторы ждут послания президента


Рынки
Олег Шагов
Олег Шагов
начальник аналитического отдела ИФК "Солид"
 
Внешний фон перед открытием рынка в России умеренно негативен.

Результирующее влияние взвешенной суммы ключевых факторов внешней среды, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, выглядит понижательным.

Котировки майских фьючерсов на нефть марки Brent в текущем моменте колеблются в районе отметки $64,7 за баррель, находясь под давлением после вышедших данных отраслевой статистики, указавших на возобновившийся рост запасов и производства «черного золота» в США.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут потери. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют нисходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о снижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем с понижением в район 2290-2295 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая, что в условиях неблагоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор останется под давлением продаж.

Ведущие европейские фондовые индексы в среду снизились при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных. В составе британского фондового индекса FTSE 100 (-0,69%) потеряли в цене 74% бумаг, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало понижение акций компаний из сектора «Материалы» Rio Tinto (-3%), BHP Billiton (-2,7%), Glencore (-2,6%). Французский индекс CAC (-0,44%) просел на фоне падения акций Solvay (-3,5%) и TechnipFMC (-2,1%). Немецкий DAX (-0,44%) упал из-за снижения акций Bayer (-1,9%), Deutsche Bank (-1,9%) и Volkswagen (-1,8%:).

Фондовый рынок США в среду продолжил падение. Наибольшее отрицательное влияние на индекс "голубых фишек" Dow Jones (-1,5%) оказали упавшие в цене акции Caterpillar (-4,1%) и UnitedHealth Group (-2,7%). Индекс high-tech биржи NASDAQ просел на 0,78%. Индекс "широкого рынка" S&P500 (-1,11%) тоже снизился при оборотах торгов на 16% выше среднемесячных. Падением в нём выделился индекс нефтегазового сектора (-2,3%), в котором упали в цене котировки 97% акций.

Рынок акций РФ в среду снизился. Индекс МосБиржи опустился на 1,93% при оборотах торгов на 10% выше среднемесячных, а просадкой в его составе отметились 67% акций. При этом наибольшее негативное воздействие на индекс МосБиржи оказало снижение котировок обыкновенных акций Сбербанка (-2,1%), Норникеля (-3,4%), Газпрома (-2,3%) и Лукойла (-1,6%). Сдержало вчера падение индекса МосБиржи повышение котировок акций Полюса (+2,2%) и Мегафона (+2,5%).

Среди предстоящих сегодня российских корпоративных событий, способных оказать влияние на котировки отдельных бумаг, стоит выделить ожидающуюся публикацию финансовых результатов Аэрофлота, ТМК и Mail.ru по МСФО за 2017 год. Кроме того, сегодня президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному Собранию.

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