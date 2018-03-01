Рост запасов и добычи, а также укрепление доллара отправило цены нефти вниз

Energy Information Administration (EIA) United States Department of Energy (DOE) сообщило, что за неделю, закончившуюся 23 февраля 2018 года, коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,019 мб (до 423,498 с 420,479 мб неделей ранее). Тренд на рост запасов возобновился, но на текущий момент запасы ниже, чем в пике 2017 года 112 мб.

Напомним, что по данным Американского института нефти (API), запасы сырой нефти и бензина за отчетную неделю продемонстрировали увеличение на 0,933 мб (запасы в Кушинге: -1,28 мб; запасы бензина: +1,91 мб; запасы дистиллятов: -1,44 мб). Согласно прогнозу 10 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, запасы сырой нефти должны были вырасти на 3,0 мб (запасы бензина: +0,6 мб; запасы дистиллятов: -0.950 мб; по собственному прогнозу Bloomberg, запасы сырой нефти в Кушинге снизились на 1,2 мб).

За прошедшую неделю запасы моторного топлива выросли на 2,5 мб. Стратегические запасы нефти подросли на 0,4 мб. Суммарные запасы нефти и нефтепродуктов за неделю выросли на 4,1 мб, (до 1867,9 с 1863,7 мб неделей ранее). Тем самым и по этой важной позиции возобновился рост, правда, происходило это во многом благодаря значительному росту импорта. Нетто импорт нефти за неделю вырос на 0,86 мб/д, а суммарный нетто импорт нефти и нефтепродуктов — на 1,251 мб/д (до 3,436 с 2,185 мб/д неделей ранее).

Большой интригой недельного отчета вновь были данные по динамике добычи. После скачка добычи в начале февраля и небольшой заминки в последующие недели, добыча, за неделю, закончившуюся 23 февраля, вновь подросла на 13 тб/д до новых абсолютных максимумов в 10,283 мб/д. Новые абсолютные максимумы уверенно превышают абсолютные максимумы ноября 1970 года.

Дневная консолидация и даже проявлявшиеся попытки возобновления роста закончились после выхода данных о росте запасов и новом росте добычи. Цены нефти после 18:30 весьма ощутимо ухнули вниз. Но будем объективны и дополнительно отметим, что в снижение цен нефти дал вклад продолжающий укрепляться доллар.