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Рубль в начале дня ослабнет по отношению к основным мировым валютам


Рынки
Богдан Зварич
Богдан Зварич
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился негативный внешний фон.

Вновь «медведи» будут поддержаны сразу несколькими факторами, а основным поводом к продажам послужит динамика внешних площадок. Так, по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 не только не смогли удержать позиции в «плюсе», но и по итогам дня продемонстрировали уверенное снижение, упав на 1,5% и 1,1% соответственно.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы продолжают негативную динамику и к 9.00 мск. теряют до 0,4%. На торгах в Азии также преобладают негативные настроения. И если китайский Shanghai Composite удерживает позиции вблизи уровней предыдущего закрытия, то японский Nikkei225 провалился на 1,8%. Динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent, на фоне данных по запасам углеводородов от Минэнерго США, отступил в район 64,6 доллара за баррель, также будет способствовать снижению наших акций.

В результате в начале торгов мы ожидаем дальнейшего отступления российского фондового рынка, в результате чего индекс МосБиржи уже в первые минуты может уйти в район 2270 пунктов, после чего преобладание продаж в наших активах сохранится. Этому также поспособствует открытие Европы, где не исключено преобладание негативных настроение в начале дня, на фоне бегства инвесторов от риска. При этом внести коррективы в динамику индексов Старого Света может блок данных по индексам деловой активности в промышленности Швейцарии, Германии и Еврозоны, а также статистика по безработице в еврозоне. При этом в середине дня мы не исключаем некоторого восстановления на рынке энергоносителей, что что будет способствовать отыгрышу нашими акциями части потерь.

Во второй половине торгов внимание игроков переключится на большой блок важной макроэкономической статистики из США, где сегодня будут опубликованы индексы личных доходов и личных расходов, данные по потребительской инфляции и заявкам на пособие по безработице, а также индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности и расходов на строительство. Публикуемые цифры могут оказать существенное влияние на настроения, царящие на рынках, и привести к волне восстановления на мировых площадках. 

На валютной секции Московской биржи, на фоне отступления рынка энергоносителей и отсутствия поддержки российской валюты со стороны налогового периода, рубль в начале дня ослабнет по отношению к основным мировым валютам. Так, доллар может подняться выше отметки 56,4 рубля, сделав тем самым еще один шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 57 рублей. Отметим, что в текущий момент единственной поддержкой для рубля может стать высокий спрос со стороны иностранных инвесторов на российские ОФЗ. Основным же фактором сейчас выступает динамика цен на нефть, что пока не дает «медведям» в американской валюте существенных поводов для перехвата инициативы.

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