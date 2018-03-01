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Инвесторы продолжают отыгрывать заявления нового главы ФРС


Рынки
Виктор Веселов
Виктор Веселов
главный аналитик банка "Глобэкс"
 
Российский рынок продолжит снижение вслед за динамикой мировых фондовых индексов.

Таким образом, инвесторы продолжают отыгрывать заявления нового главы ФРС США.

Рубль продолжит ослабление из-за снижения цены на нефть и в ожидании публикации индекса цен личных потребительских расходов в США. Так стабильные значения данного индикатора поддержат доллар. Плюс на следующей неделе будет опубликована статистика по рынку труда в США, что также играет в пользу доллара.

Вчера состоялся аукцион по ОФЗ, в ходе которого были размещены новые выпуски 26223 и 26225 с погашением в 2024 и 2034 году соответственно. Раздача прошла по 6,82% и 7,40%, а далее биды в биржевых стаканах отличались от доходности аукциона на 2-7 пипсов, но спрос превысил предложение в 2,96 и 2,64 раза соответственно. Следовательно, повышение суверенных и корпоративных рейтингов России и российских компаний на фоне сохраняющегося структурного профицита ликвидности в банковской системе (на данный момент в 2,6 трлн рублей) позволяет рефинансировать компаниям собственный долг по более низкой ставке.

Также возвращение России в облигационные индексы мировых банков позволит постепенно получить приток денег, что поддержит еврооблигации отечественных компаний на фоне санкционного давления.

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