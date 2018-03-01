Таким образом, инвесторы продолжают отыгрывать заявления нового главы ФРС США.

Рубль продолжит ослабление из-за снижения цены на нефть и в ожидании публикации индекса цен личных потребительских расходов в США. Так стабильные значения данного индикатора поддержат доллар. Плюс на следующей неделе будет опубликована статистика по рынку труда в США, что также играет в пользу доллара.

Вчера состоялся аукцион по ОФЗ, в ходе которого были размещены новые выпуски 26223 и 26225 с погашением в 2024 и 2034 году соответственно. Раздача прошла по 6,82% и 7,40%, а далее биды в биржевых стаканах отличались от доходности аукциона на 2-7 пипсов, но спрос превысил предложение в 2,96 и 2,64 раза соответственно. Следовательно, повышение суверенных и корпоративных рейтингов России и российских компаний на фоне сохраняющегося структурного профицита ликвидности в банковской системе (на данный момент в 2,6 трлн рублей) позволяет рефинансировать компаниям собственный долг по более низкой ставке.

Также возвращение России в облигационные индексы мировых банков позволит постепенно получить приток денег, что поддержит еврооблигации отечественных компаний на фоне санкционного давления.