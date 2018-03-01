Показатели по перевозке пассажиров группы "Аэрофлот" в январе выглядят спабыми

На внутренних линиях группа перевезла 2 млн пассажиров (+8,4%), на международных - 1,7 млн человек (+6,9%). Пассажирооборот за отчетный период увеличился на 7,5%, до 9 млрд пассажиро-километров. Процент занятости кресел повысился на 0,7 процентного пункта, до 77,3%. Коммерческая загрузка поднялась на 3,5 п.п., до 64,9%.

На фоне динамики перевозок в целом по рынку (рост на 14,2%) показатели Аэрофлота выглядят слабыми. Такая причина может быть связана с увеличением перевозок чартерами в сезон новогодних праздников, а также более привлекательными условиями других перевозчиков (в том числе и иностранных). Мы видим риск того, что Аэрофлот может продолжать показывать динамику хуже рынка как из-за обозначенных выше причин, так и изменения условий перевозок ручной клади.