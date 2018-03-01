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Запасы нефти в США могут продолжить увеличиваться на следующей неделе


Commodities / Рынки
Кокин Алексей
Алексей Кокин
аналитик корпорации "Уралсиб"
 
По данным Администрации энергетической информации Министерства энергетики США (EIA), за неделю, закончившуюся 23 февраля, коммерческие запасы сырой нефти в стране выросли на 3,02 млн барр. до 423 млн барр.

Это совпало с прогнозом аналитиков по версии Bloomberg, но выше оценки API (плюс 0,9 млн барр.). Запасы бензина увеличились на 2,48 млн барр. до 252 млн барр., выше ожиданий рынка и API. Запасы дистиллятов снизились на 0,96 млн барр., близко к консенсус-прогнозу и оценке API.

Добыча растет медленнее, чем в январе. Добыча нефти в 48 штатах, как и на предыдущей неделе, выросла только на 10 тыс. барр./сутки до 9,77 млн барр./сутки, всего в США – на 13 тыс. барр./сутки до 10,28 млн барр./сутки. Оперативная статистика по добыче основывается в основном на оценках EIA и корректируется в начале каждого месяца, причем в последнее время, как правило, – в сторону повышения.

Запасы нефти обычно растут в феврале–марте. Рост запасов нефти на 3 млн барр. за неделю – типичное явление для первого квартала, особенно для февраля–марта, когда происходит снижение переработки из-за остановки НПЗ на плановый ремонт. Однако в этом году, в отличие от пяти предыдущих, запасы сокращались по итогам четырех из восьми недель и сейчас находятся на уровне конца 2017 г. С учетом этого рынок воспринимает нормальный сезонный рост как плохую новость. Мы полагаем, что запасы нефти могут продолжить увеличиваться на следующей неделе.

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