Сбербанк: ипотека и кредитные карты остаются ключевыми сегментами в рознице

Сбербанк (SBER RX – ПОКУПАТЬ) вчера опубликовал финансовую отчетность за 4 кв. 2017 г. по МСФО и провел телефонную конференцию. Чистая прибыль практически совпала с консенсус-прогнозом и превысила нашу оценку на 3%, ROAE составил 20,6% против ожидавшихся нами 20%. ЧПМ, как мы и прогнозировали, осталась на уровне 3 кв. Темпы роста чистых комиссий превзошли наши и рыночные ожидания на 6– 7%, за год они составили 13% – чуть выше прогноза менеджмента. Совокупные прочие доходы при этом оказались почти нулевыми, в частности, из-за убытка по деривативам.

Расходы и отчисления в резервы были чуть ниже наших и рыночных прогнозов, стоимость риска составила 1,5% (мы закладывали в модель 1,6%), а соотношение Расходы/Доходы за весь год оказалось близким к 35% (мы ждали около 36%). На стоимость риска повлияло изменение методологии в части моделей вероятности дефолта, и без этих изменений показатель был бы ниже на 70 б.п. в 4 кв. и на 20 б.п. за весь 2017 г. В 2018 г., по словам менеджмента, повторения этого эффекта ждать не стоит.

Ипотека и кредитные карты остаются ключевыми сегментами в рознице. Динамика кредитования также практически совпала с нашими ожиданиями: корпоративные кредиты прибавили 0,7% за квартал, розничные – 5,4%, за полный год корпоративный портфель вырос на 4% (годовой прогноз менеджмента составлял плюс 5–7%), розничный – на 14% (соответствует прогнозу руководства). В текущем году банк ожидает роста корпоративных кредитов на уровне 6–8%, розничных – 10–12%, корпоративные депозиты могут увеличиться на 5–8%, вклады населения – на 6–9%, все это на уровне сектора. Правда, что касается розницы, менеджмент видит шансы расти с опережением сектора, в первую очередь за счет ипотеки (объем которой в 2017 г. увеличился на 16% и в 2018 г. может расти сопоставимыми темпами) и кредитных карт. Продолжающийся рост в рознице, а также дальнейшая экспирация «старых» дорогих депозитов будет поддерживать маржу, но в то же время банк ограничен в снижении стоимости фондирования из-за текущих счетов (27% депозитов на конец 2017 г.) и не сможет полностью компенсировать падение доходности кредитов (клиенты, в частности, активно рефинансируют ипотеку).

Менеджмент улучшил прогноз по достаточности капитала. Снижение маржи на 50 б.п. и большинство других прогнозов на 2018 г. остались неизменными со дня декабрьской презентации трехлетней стратегии, но достаточность капитала 1-го уровня теперь ожидается выше 11,5% (против «около 11,5%» ранее). По РСБУ банк уже начал применять IRB-подход (метод внутренних рейтингов), переведя на него в настоящее время 58% активов, и в совокупности с оптимизацией взвешенных по риску активов это повысило достаточность капитала почти на 90 б.п. В МСФО IRB должен быть применен в течение этого года, и менеджмент ждет похожего эффекта. Кроме того, для взвешенных по риску активов позитивным должна быть и переоценка рисков суверенных бумаг после повышения странового рейтинга. Что касается стандарта МСФО 9, то его эффект для собственных средств оценен в 91 млрд руб. (минус 2,6%), а для достаточности капитала 1-го уровня – порядка минус 20 б.п. (ранее речь шла об эффекте в пределах минус 40 б.п.).

Руководство не дало новых комментариев относительно дивидендов, потенциальной продажи турецкого Denizbank и возможного влияния этой сделки на дивиденды. Мы, как и ранее, закладываем коэффициент выплат 35% по итогам 2017 г., что предполагает дивидендную доходность около 4,3% для обыкновенных и 5,1% для привилегированных акций. С учетом последней стратегии, комфортной позиции по капиталу и макроэкономических факторов мы видим потенциал повышения нашей целевой цены на 25–30%.