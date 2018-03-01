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Ситуация на денежном рынке РФ остается напряженной


Рынки
Дмитрий Полевой, ING Bank
Дмитрий Полевой
главный экономист ING Bank
 
Ситуация на денежном рынке остается довольно напряженной, учитывая торги вблизи ключевой ставки весь день с отдельными периодами отсутствия значительных офферов.

Овернайт FX свопы большую часть дня торговались под давлением в диапазоне 5.20-5.90%, и даже последовавшее повышение до 6.70-8.45% не смогло серьезно изменить среднюю в размере 5.93%. После неспособности стерилизовать планируемый объем средств ЦБ провел диапазон «тонкой настройки» на 2 дня, но и на нем банки разместили лишь 270 млрд. руб. из возможных 350 млрд. руб. В итоге, значительного изменения ликвидности в системе не произошло, что вкупе с выплатой налога на прибыль удержало ставки высокими. Сегодня ожидаем сохранения ставок депо вблизи ключевой. На кривой FX свопов 1-2М контракты обвалились сразу на 35-50 б.п. (1М – 5.94%, 2М – 5.90%) из-за низких ставок овернайт и, видимо, опасений за долларовую ликвидность на конец квартала. В более длинных сроках снижение не превысило 5-10 б.п. (3М – 6.02%, 6М – 5.93%, 12М – 5.78%). В пределах 5-7 б.п. снизились ставки XCCY на 1-5 лет (5.75-5.96%) на фоне стабильных уровней в соответствующих IRS (7.05-7.19%).

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