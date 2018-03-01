Ситуация на денежном рынке РФ остается напряженной

Овернайт FX свопы большую часть дня торговались под давлением в диапазоне 5.20-5.90%, и даже последовавшее повышение до 6.70-8.45% не смогло серьезно изменить среднюю в размере 5.93%. После неспособности стерилизовать планируемый объем средств ЦБ провел диапазон «тонкой настройки» на 2 дня, но и на нем банки разместили лишь 270 млрд. руб. из возможных 350 млрд. руб. В итоге, значительного изменения ликвидности в системе не произошло, что вкупе с выплатой налога на прибыль удержало ставки высокими. Сегодня ожидаем сохранения ставок депо вблизи ключевой. На кривой FX свопов 1-2М контракты обвалились сразу на 35-50 б.п. (1М – 5.94%, 2М – 5.90%) из-за низких ставок овернайт и, видимо, опасений за долларовую ликвидность на конец квартала. В более длинных сроках снижение не превысило 5-10 б.п. (3М – 6.02%, 6М – 5.93%, 12М – 5.78%). В пределах 5-7 б.п. снизились ставки XCCY на 1-5 лет (5.75-5.96%) на фоне стабильных уровней в соответствующих IRS (7.05-7.19%).