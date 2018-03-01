S&P в феврале снизился впервые за 11 месяцев, но причины падения в прошлом

"Качели" по мировым индексам продолжились. По итогам месяца, S&P упал на 3,9% - до 2713,83, и Dow 30 на 4,3% - до 25029,2, на фоне снижения нефтяников, здравоохранения, банков и самого необходимого потребления.

Сказывалась эскалация ожиданий после снижения налогов и перед повышением ставок для борьбы против ускорения инфляции. Оказалось не совсем точно ждать бума в секторах с наибольшей эффективной ставкой и с прямой выгодой от подорожания кредитования, в частности, в диверсифицированной медицине и в банках. Не помогали и убежища, так, нефтяники не росли от ОПЕК+, и мода на спорт временно ограничила рост спроса на бумаги производителей вредной еды, газировки и сигарет. В феврале инвесторы убедились в том, что всё немного наоборот, и чётче выражали предпочтение новым лидерам, меняющим мир, перед теми компаниями, которых коснулись холодный январь, здоровая коррекция отдельных закредитованных предприятий, неожиданные предпочтения потребителей.

В последнем корпоративном отчёте Уоррен Баффет проанализировал историю коррекций ценных бумаг своего холдинга и снова напомнил об уверенности в акциях, а не облигациях, и в росте рынка в более долгосрочной перспективе. А в более краткосрочной всё чаще говорят о волатильности, или изменчивости, и ищут пути борьбы с ней. Фондовой рынок крупнейшей экономики мира как акции Berkshire Heathaway: иногда могут падать, но потом всегда отрастают. Для того, чтобы иметь возможность надёжнее инвестировать не только в рост, но и в падение бумаг развитых стран, в "качели" по индексу S&P, можно воспользоваться альтернативными инструментами, такими как хедж-фонды, вероятно, именно они способны повлиять на часть масштабных движений по отдельным высоколиквидным бумагам.

Уменьшение котировок Walmart (Nyse: WMT, $90,01) на 18% в месяц вызывается замедлением онлайн-продаж при продолжении инвестиций в автоматизацию магазинов. Инвесторам безразличны перспективы немного сэкономить на найме кассиров, но сохраняется обеспокоенность эффективностью рекламы, массовым поведением интернет-трафика. Не секрет, а специфика интернета в том, что очередь потенциальных потребителей временами начинает массово пользоваться каким-то одним-двумя онлайн-магазинами, и в том числе Amazon. При этом по цене к прибыли, делённым на темпы роста, Walmart смотрится втрое выгоднее конкурента, 4 против 12.

Ключевой поставщик услуг беспроводной связи Verizon (Nyse: VZ, $47,74) снизился в цене на 12% в месяц из опасений замедления роста абонентской базы. Прошлогодний рост был сильным, динамика демографии не такая быстрая, плюс инвесторы могли остеречься кредитной нагрузки выше 2,6 по процентному долгу к акционерному капиталу, при EV/Sales 2,5, которая на 19%-25% выше аналогичных показателей AT&T и T-Mobile US. По EV/EBITDA, Verizon смотрится чуть лучше конкурентов, 6,6, против 7,5-7,6, как и по цене к будущей прибыли 10,2, по сравнению с 10,6 у AT&T и 14,6 у T-Mobile. Предполагаемая дивидендная доходность около 5%

Бумаги Merck (Nyse: MRK, $54,22, не исключаемая возможная доходность по дивидендам около 3,5%) подешевели на 12% в месяц под влиянием опасений уменьшения господдержки, при борьбе за доступные лекарства и против привыкания. Нефтяник Chevron (Nyse: CVX, $111,92, возможны дивиденды 4% от цены бумаги) скинул 13% капитализации при конкуренции со стороны более масштабируемых партнёрств в процессе увеличения добычи в Америке к новым максимумам. Сеть магазинов стройматериалов Home Depot (Nyse: HD, $182,27) привалилась на 11% в месяц после торможения части показателей жилищного рынка в холодном январе. Промхолдинг General Electric (Nyse: GE, $14,11) на 13% при уменьшении уверенности в том, что смена руководства сможет быстро развернуть сложную бизнес-модель.

IPO Dropbox пока очень осторожно, при прочих равных, можно прогнозировать с некоторой долей вероятности, в районе 21-23 марта 2018 года. В течение недели предполагается отчётность Best Buy, Gap, Kohl's, Nordstrom, Foot Locker, NRG Energy.