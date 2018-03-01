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Рубль может ощутить на себе рост давления со стороны внешних факторов


Рынки / Валюта
Денис Давыдов
Денис Давыдов
аналитик Nordea Bank
 
Укрепление доллара продолжает оказывать давление практически на все классы активов на глобальных площадках.

Валюты развивающихся стран, равно как и валюты G10, накануне продолжили снижаться в паре с долларом, евро при этом обновил 5-недельные минимумы. В то же время российский рубль незначительно изменил свои позиции по итогам вчерашних торгов. Локальную поддержку национальной валюте оказывали внутренние факторы (уплата налога на прибыль и размещения на долговом рынке) и относительно стабильные цены на нефть. Однако уже сегодня рубль может ощутить на себе рост давления со стороны внешних факторов.

Доллар США, несмотря на неоднородные макроданные, выходившие накануне, сохраняет потенциал для дальнейшего сдержанного укрепления, а нефть после выхода статистики от Минэнерго США снижается более чем на 2.5%. Достаточно важным для рынка станет публикация индекса цен личных потребительских расходов в США (16.30 мск). Если рыночные ожидания о росте индекса окажутся верны, доллар продолжит оказывать давление на большинство активов, и рубль не останется в стороне. Краткосрочными ориентирами по паре USDRUB выступят отметки 56.2-56.6.

Денежный рынок

Краткосрочные рублевые ставки сохраняют повышенные уровни. Сделки на МБК и РЕПО сегодня проходят в районе отметок 7-7.5%. Повышенный спрос на рублевую ликвидность сформировался на фоне налоговых платежей, уплата которых сконцентрировалась на текущей неделе, а также достаточно насыщенного календаря долгового рынка. Кроме того, необходимо отметить действия регулятора по абсорбированию ликвидности, которые также внесли свой вклад в текущую картину рынка. При этом мы ожидаем, что уже с начала следующей недели спрос на ликвидность будет сокращаться, а краткосрочные ставки вернутся в район 7%. Накануне Минфин достаточно успешно разместил ОФЗ на 50 млрд. руб. Спрос превышал предложение в 2,5 раза.

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