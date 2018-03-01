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Мировые фондовые рынки замерли в преддверии очередного выступления главы ФРС


Рынки
Софья Кирсанова
Софья Кирсанова
аналитик УК "Райффайзен Капитал"
 
В четверг, 1 марта, российский фондовый рынок продолжил корректироваться вниз вслед за «краснеющими» западными площадками, а также на фоне дешевеющей нефти.

Индекс РТС теряет с открытия 1%, в то время как ММВБ, благодаря ослаблению курса рубля на 0,9%, торгуется около нуля.

Мировые фондовые рынки замерли в преддверии очередного выступления главы ФРС Джерома Пауэлла перед банковским комитетом Сената США, которое состоится сегодня уже после закрытия торгов в РФ. Из предыдущей речи нового руководителя регулятора стало очевидно, что темпы восстановления экономики и рынка труда США позволяют даже говорить о четырех повышениях базовой ставки в 2018 году, и это заметно снизило напор «быков» фондового рынка, снизив общий аппетит к риску. Этот факт безусловно привел к распродажам и в российских активах, тем более на фоне падающих нефтяных котировок.

Давление на последние оказал отчет Минэнерго США, опубликованный вчера, согласно которому запасы нефти в хранилищах увеличились на 3 млн баррелей, что даже выше, чем изначальный прогноз API (0,9 млн баррелей). Несмотря на то что отчет ОПЕК за февраль указал на очередное снижение уровня добычи в странах, соблюдающих соглашение, в основном за счет падения показателя в Венесуэле, на рынке продолжают преобладать «нефтяные медведи».

Отечественный рынок торгуется в основном в красной зоне. Среди аутсайдеров ожидаемо нефтегазовый сектор: Газпром (-2%), Роснефть (-1,6%). Помимо негативного влияния со стороны цен на нефть давление на котировки акций оказывают и корпоративные новости. Так, Арбитражный суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу $4,6 млрд за поставленный не в полном объеме газ, а Exxon Mobi сообщила о решении выйти из совместных предприятий с Роснефтью из-за санкций со санкций со стороны США и ЕС.

В лидерах роста сегодня акции Евраз (+4,7%) и Аэрофлота (+4%). Обе компании представили финансовые результаты за 2017 год, которые несколько превысили прогнозы аналитиков. А Евраз представил еще и новую дивидендную политику, обещая установить минимальный порог выплат в размере $300 млн в год.

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