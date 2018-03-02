Отечественные рынки приостановили снижение. Но, скорее, в нерешительности, нежели от желания развернуться

Собственно, нечто подобное мы наблюдаем на отечественных торговых площадках в последние два дня. Хорошая отчетность по «Сбербанку» отправила его акции в пикирование более чем на 2%, едва не выведя в ТОП-10 лидеров снижения. Плохая отчетность по «Аэрофлоту» вчера сработала, как реактивный двигатель на форсаже – чтобы увидеть, сколько сейчас стоят бумаги крупнейшего авиаперевозчика страны, приходится задирать голову. «Хаос», - скажите вы? «Нет, - ответим мы, - Это просто такой порядок». Но об этом ниже. Пока же поговорим о том, что происходило с Востока и Запада от нашей державы.

Вчера большинство мировых экономик отчитывалось по индексу деловой активности в производственном секторе PMI. Поскольку отчитывавшихся было много, и дабы не утомлять глаза читающего обилием цифр, «пробежимся» по этим индексам поверхностно: Китай показал результаты лишь немногим лучше предыдущих и ожидаемых рынком. Франция была чуть ли не единственная, продемонстрировавшая снижение. Но в разумных пределах. Германия, Британия и ЕС смогли похвастаться ростом, который, к слову, лишь немногим превзошел прогнозы экспертов. Уровень безработицы в ЕС не изменился, как и предполагали аналитики, составив 8,6%.

Единственным, кто в Европе хорошо отчитался, был французский автопроизводитель Peugeot, зафиксировавший рекордную прибыль в минувшем году, несмотря на убытки подразделения Opel (Я до сих пор гадаю, зачем они его купили. Почему его продали американцы – понятно. Но что там пытались найти французы?). Так, чистая прибыль компании возросла на 12% г/г и составила 1,93 млрд. евро по сравнению с 1,73 млрд. евро годом ранее, тогда как операционный убыток Opel Vauxhall составил 179 млн евро.

Неплохие отчетность и макростатистика не помогли европейским индексам удержаться от снижения – они попросту кинулись догонять индексы американские, заметно просевшие накануне, в чем немало преуспели.

Россия тем временем тоже неважно отчиталась по индексу производственной активности, показавшему снижение с 52,1 до 50,2. Добавил негатива и Стокгольмский арбитражный трибунал, который вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству существенных вопросов в споре с ПАО "Газпром". Суд подтвердил нарушение "Газпромом" обязательств по объемам транзита и присудил "Нафтогазу" компенсацию в размере 4,63 млрд. долл. Это решение означает, что "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" около 2,56 млрд. долл. с учетом окончательного расчета за газ, поставленный в 2014 и 2015 годах.

Не порадовала и корпорация и Exxon Mobil, заявившая, что выходит из совместного предприятия с "Роснефтью" из-за санкций. Решение о выходе из СП приведет к чистым убыткам в размере 200 млн долл. В 2013 и 2014 годах Exxon и "Роснефть" создали различные подразделения для проведения разведочных и исследовательских работ в Карском море, море Лаптевых, Чукотском и Черном морях.

Среди отчитывавшихся вчера компаний были Mail.Ru Group, показавшая рост чистой прибыли на 22,6% до 14 244 млн. руб., EVRAZ, чья чистая прибыль составила 759 млн. долл. после убытка в 188 млн. долл. годом ранее и ТМК, показавшая рост выручки за квартал на 5% до 1,203 млрд. долл., но снижение чистой прибыли в 5,6 раза - до 29,569 млн. долл.

Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО за 2017 год снизилась на 40,6% и составила 23,06 млрд руб. Выручка увеличилась на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 532,934 млрд руб. Выручка от регулярных пассажирских перевозок увеличилась на 5,9%. Выручка от чартерных перевозок увеличилась на 75,2%. Выручка от грузовых перевозок увеличилась на 31,3%. Прочая выручка снизилась на 6,3%. Показатель EBITDAR составил 121,808 млрд руб., рентабельность EBITDAR – 22,9%. Показатель EBITDA составил 56,015 млрд руб., рентабельность EBITDA – 10,5%. Всего в 2017 году Группа "Аэрофлот" перевезла 50,1 млн пассажиров, что на 15,4% превышает результат предыдущего года. На самом деле снижение финансовых показателей компании не только не критично, но и вполне объяснимо. Авиаперевозчик в течение года активно обновлял и увеличивал парк самолетов, наращивал объемы перевозок, и все это на фоне практически не дорожающих билетов, но сильно подорожавшего топлива. Добавьте сюда потерю на курсовых разницах на международных линиях и станет понятно, что снижение прибыли было предопределено. При этом основные операционные показатели деятельности компании заметно выросли. Более того, затраты на расширение бизнеса, понесенные в этом году компанией, в дальнейшем должны вернуться увеличением прибыли. На этом фоне совершенно неудивительно, что акции «Аэрофлота» возглавили рейтинг лидеров роста за день.

Отечественные торговые площадки, открывшиеся заметным снижением на фоне плохо отторговавшихся американцев, в течение дня постепенно, хотя и неравномерно подрастали. В итоге индекс РТС закрылся на уровне 1274 п (-0,88%), а Индекс МосБиржи показал 2298 п. (+0,05%). Наибольшей рост продемонстрировали акции «Аэрофлота» (+7,42%), «Магнита» (+4,25%), «Газпром нефти» (+3,84%) и НОВАТЭКа (+2,23%). Сильней других снизились «М.Видео» (-2,64%), «Газпром» (-2,14%), «Роснефть» (-2,12%) и ММК (-2,09%).

Котировки углеводородов, сильно упавшие позавчера вечером после выхода статистики по запасам, в течение вчерашнего дня только продолжили снижаться. Однако, неравномерно. Если легкая техасская нефть большую часть дня провела в относительно спокойном боковом движении, заметно провалившись лишь под самый вечер, то североморская нефть из-за экспирации рухнула на открытии сразу на доллар и, поболтавшись какое-то время на этих уровнях, также сползла вниз. Итоговое снижение было весьма значительным.

Неудивительно, что при таком раскладе отечественная валюта последовала за стоимостью энергоносителей, дешевея в течение всего дня. К моменту закрытия отечественных фондовых площадок стоимость доллара составляла 58,34 руб./долл., а евро – 69,05 руб./евро.

В США вчера были опубликованы данные по числу первичных заявок на пособия по безработице. Показатель снизился с 220 тысяч до 210 тысяч, хотя эксперты ждали роста до 226 тысяч. Индекс деловой активности в производственном секторе за февраль вырос с 59,1 до 60,8 при прогнозах в 58,7. Из корпоративной же отчетности можно было выделить лишь отчет Best Buy - оператора крупнейшей в США сети магазинов потребительской электроники. Цифры оказались слабыми и, как всегда, - «из-за налоговой реформы Трампа». Так что рынки, уже привыкшие к тому, что если отчет хороший, то это из-за налоговой реформы, а если он плохой – то тоже из-за налоговой реформы, не стали реагировать на неважную отчетность с грустью и после небольшой просадки на самом открытии предприняли попытку к росту. Но какую-то неуверенную и быстро завершившуюся возвратом к точке отсчета и последующим сползанием в «минус»

Сегодня мы ожидаем выступление главы Банка Англии Марка Карни. Выйдет индекс деловой активности в строительном секторе Британии. Германия опубликует данные по объемам розничных продаж. В России представят отчеты ДИКСИ Групп и Московская биржа.

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