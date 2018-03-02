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Мнения аналитиков

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Барометр страха вновь оказался в зоне тревоги


Рынки
Олег Шагов
Олег Шагов
начальник аналитического отдела ИФК "Солид"
 
Внешний фон перед открытием рынка в России смешанный.

Результирующее влияние взвешенной суммы ключевых факторов внешней среды, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, выглядит близким к нейтральному.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются разнонаправленно. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют нисходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Котировки майских фьючерсов на нефть марки Brent в текущем моменте колеблются в районе $64 за баррель, находясь в ожидании публикации данных отраслевой статистики по буровой активности в США.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе предыдущего закрытия индекса МосБиржи, не исключая, что в случае ухудшения внешнего фона этот фондовый индикатор возобновит снижение.

Фондовый рынок США в четверг продолжил падение третью торговую сессию. Наибольшее отрицательное влияние на индекс "голубых фишек" Dow Jones (-1,5%) оказали упавшие в цене акции Boeing (-3,5%) и Goldman Sachs (-2,4%). Индекс high-tech биржи NASDAQ просел на 0,78%. Индекс "широкого рынка" S&P500 (-1,33%) тоже снизился при оборотах торгов на 11% выше среднемесячных. Падением в нём выделился индекс промышленного сектора (-1,9%), в котором упали в цене котировки 91% акций. Индекс фондовой волатильности VIX (+13%), который ещё называют «барометром страха» инвесторов, подскочив за последние три дня на 42%, вчера вновь поднялся выше «уровня тревоги» в 20 пунктов, указывая на то, что американский фондовый рынок опять погружается в область турбулентности.

Ведущие европейские фондовые индексы в четверг снизились при оборотах торгов чуть выше среднемесячных. В составе британского фондового индекса FTSE 100 (-0,78%) потеряли в цене 86% бумаг, а наибольшее отрицательное влияние на него вновь оказало понижение акций компаний из сектора «Материалы» Rio Tinto (-3,7%), BHP Billiton (-1,8%), Glencore (-2,7%). Французский индекс CAC (-1,09%) просел на фоне обвала акций ритейлера Carrefour (-6%) и чипмейкера STMicroelectronics (-3,8%). Немецкий DAX (-1,97%) возглавил снижение в контексте падения акций SAP (-2,4%), Siemens (-1,7%) и Daimler (-2,1%:).

Рынок акций РФ в четверг не показал единой динамики. Индекс МосБиржи вырос на 0,05% при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных, однако просадкой в его составе отметились 53% акций. При этом наибольшее негативное воздействие на индекс МосБиржи вновь оказало снижение котировок акций Газпрома (-2,1%) и Роснефти (-2,1%). Позитивно повлияло на динамику индекса МосБиржи повышение акций Магнита (+4,3%), Новатэка (+3,2%) и Сбербанка (+1%).

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, изменения ведущих мировых фондовых индикаторов, а также колебаний курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих сегодня российских корпоративных событий, способных оказать влияние на котировки отдельных бумаг, стоит выделить ожидающуюся публикацию финансовых результатов за 2017 год «Московской биржи» и ГК «ДИКСИ».

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