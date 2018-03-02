Вновь нет поводов для покупок

Основным поводом к продажам в наших акциях послужит динамика внешних фондовых площадок. Так, по итогам торгов четверга в США индексы Dow Jones и S&P500 упали на 1,7% и 1,3% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы продолжили негативную динамику и к 9.00 мск. теряют до 0,3%. На торгах в Азии, несмотря на очень хорошую статистику по безработице в Японии, японский Nikkei225 провалился на 2,2%, а китайский Shanghai Composite снижается на 0,6%. При этом ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent смогла закрепиться в районе 63,9 доллара за баррель, вряд ли сможет сдержать продажи в наших активах.

На таком фоне мы ожидаем негативного открытия торгов на нашем рынке, а индекс Мосбиржи уже в первые минуты может отступить в район 2280 пунктов, после чего «медведи» продолжат удерживать инициативу в своих руках. Этому также будет способствовать открытие Европы, где основные индексы, скорее всего, отступят ниже уровней вчерашнего закрытия. При этом в первой половине дня изменить ситуацию может статистика по розничным продажам в Германии и индексам цен производителей в Германии и еврозоне. Отметим, что в середине дня рынок энергоносителей может предпринять попытку продолжения восстановления. В этом случае на нашем рынке может начаться волна фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям, что позволит основным индексам отыграть часть потерь. Во второй половине дня внимание игроков переключится на ситуацию в США, где в преддверии выходных возможен коррекционный рост, а влияние на настроения инвесторов может оказать публикация индекса настроений потребителей Мичиганского университета.

На валютной секции Московской биржи, после провала днем ранее, сегодня рубль перейдет в консолидацию по отношению к основным мировым валютам, чему будет способствовать стабилизация рынка энергоносителей. В результате «медведи» удержат доллар ниже сопротивления, расположенного на уровне 57 рублей. При этом во второй половине дня, на фоне возобновления коррекционного роста в «черном золоте», возможно некоторое снижение основных мировых валют. В результате попытки пробоя ближайшего сопротивления в американской валюте, скорее всего, будут перенесены на следующую неделю, в рамках которой, в отсутствие поддержки со стороны налогового периода, определяющим фактором для динамики рубля станет ситуация на рынке энергоносителей.