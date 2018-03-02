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Российские нефтяные компании: территория роста


Рынки
Силуэты
Аналитики компании "Атон"
 
У российского нефтяного сектора есть все предпосылки, чтобы продемонстрировать достойный рост финансовых показателей и денежных потоков в этом году, благодаря благоприятным ценам на нефть, поддерживаемым соглашением ОПЕК+, и стабильному рублю.

После обновления наших моделей с учетом более оптимистичных прогнозов по ценам на нефть (в частности, $63/барр. Brent в 2018 году против $55/барр.) Роснефть, ЛУКОЙЛ и Газпром нефть – наши основные фавориты с рекомендацией ПОКУПАТЬ. 

Сильные фундаментальные факторы поддерживают высокие цены на нефть…

Ралли в ценах на нефть в начале года, которое удивило многих, подкреплено сильными фундаментальными факторами. Удовлетворительное соблюдение условий соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи, сильная динамика спроса, заметное снижение товарных запасов сырой нефти в условиях растущей геополитической напряженности на Ближнем Востоке и резкое ослабление доллара США – основные причины, почему мы ожидаем, что цены на нефть останутся вблизи текущих уровней. Мы повысили прогноз по ценам на нефть, который является ключевым параметром в наших моделях для нефтяных компаний, причем наиболее заметные изменения имели место в прогнозе на 2018 – мы повысили наш прогноз по цене Brent до $63/барр. в среднем. Наш предыдущий прогноз в $55/барр. выглядел очень  консервативным с учетом текущей рыночной конъюнктуры.

…и транслируются в сильный рост прибылей в 2018

У российских нефтяных компаний есть все предпосылки воспользоваться сильной ценовой конъюнктурой в нефти в этом году и предложить солидный рост финансовых показателей: +15-30% по линии EBITDA. Это также отразится в высоком росте свободного денежного потока.

ПОКУПАТЬ Роснефть, ЛУКОЙЛ и Газпром нефть

Роснефть, ЛУКОЙЛ и Газпром нефть – наши фавориты благодаря сочетанию высоких финансовых показателей за 2018, роста денежных потоков и привлекательных дивидендов. Роснефть предлагает самую солидную прибыль и рост FCF в 2018 году, а ЛУКОЙЛ демонстрирует лучшее в своем классе корпоративное управление. Газпром нефть имеет высокую долю нефтепереработки в своем бизнесе, а также крупнейшую долю гринфилдов в своем портфеле добычи.

Сезон выплаты дивидендов приближается

Мы вступаем в следующий сезон выплаты дивидендов, и привилегированные акции Татнефти, акции ЛУКОЙЛа и привилегированные акции Сургутнефтегаза – лучшие дивидендные истории среди российских нефтяных компаний, предлагающие доходность 7%, 6% и 5% в годовом выражении соответственно.

В этом году окончательно сформируется новая концепция налогообложения

Мы с нетерпением ожидаем окончательного решения и деталей реализации так называемого налога на добавленный доход (НДД) на некоторых пилотных нефтяных месторождениях в России. Правительство приняло решение о запуске этого нового режима налогообложения с 2019 года. Мы ожидаем, что правительство и регуляторы определят и, наконец, установят все необходимые параметры, чтобы мы могли оценить привлекательность этого нового фискального режима и понять его значение для российских нефтяных компаний. 

Риски

Цена на нефть и курс рубля являются двумя ключевыми макроэкономическими параметрами, определяющими инвестиционный профиль российских нефтяных компаний. Некоторые члены ОПЕК+, которые решат не продлевать соглашение до конца 2018 года, могут оказать сильное давление на цену нефти и, таким образом, повлиять на динамику акций российских нефтяных компаний. Мы ожидаем большей ясности во 2П18. Укрепление рубля также является сдерживающим фактором для акций нефтяных компаний.

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