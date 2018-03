Проверенные временем бумаги, включая UPS и Best Buy, поддержат рост в США

Из отдельных компаний, UPS расширяет экспресс-доставку, повышает дивиденды, пробует доставлять дронами; Best Buy увеличивает сопоставимые продажи (традиционный ритейл), увеличивает онлайн (инновации), и ещё есть куда расти; в третьей декаде марта ждём горячего IPO Dropbox.

Третий день подряд падение на больше чем 1%. S&P 500 скинул 1,3% до 2677,67 на комментариях властей России и США. Dow 30 сбросил 1,7% до 24608,98 от повышения инфляционных ожиданий ISM при официальных оценках о том, что перегрева экономики нет. По трежерис и биржам сырья, перегрева и вправду нет, поэтому золото упало до $1318, нефть Брент - до $64, и доходность трежерис до 2,8%, пара евро/доллар до 1,227. Хотя скорее это следствие укрепления доллара на репатриации капитала, сохраняется уверенность в темпах роста экономики и повышении ставок.

По общей прошедшей доходности от прироста цен и реинвестирования дивидендов, S&P 500 рос на +14,6% в год, тем не менее Dow 30 по-прежнему увеличивался на +19,9% в год.

Одно из преимуществ хедж-фонда - больше активности в процессе управления капиталом, вплоть до возможности, при необходимости, в крайнем случае, даже и зашортать рынок. Пока ещё нет оснований для того, чтобы подробно рассказывать о причинах падения Boeing на 3,5%, NVidia на 4,0%, и Intel - на 2,9% в день. Наоборот, из отдельных компаний, хотелось бы отметить прирост стоимости Best Buy, Advance Auto Parts, UPS.

Бумаги United Parcel Service (Nyse: UPS, $106,43, +1,9%) выросли после расширения покрытия экспресс-доставки. Имеется в виду услуга WorldWide Express Service, с гарантией привоза через 1-3 рабочих дня. Эта очень востребованная услуга будет доступна в 124 странах и территориях по всему миру после увеличения зоны действия. Возможно, благодаря этому UPS в феврале повысила дивиденды на +10%. Инвесторы слишком долго обращали внимание только на Amazon и ужесточение стандартов логистики в качестве основного фактора движения котировок. Теперь перед бумагой почтовика, бесспорно, открываются новые возможности. Вероятно, вспомнятся в лучшем цвете и недавние вложения в беспилотную доставку с помощью дронов.

Ритейлер электроники Best Buy (Nyse: BBY, +4% до $75,3) подорожал после отчётности о росте сопоставимых продаж на +9%. По финпоказателям ритейлеров Best Buy, Kohl's, Gap и Nordstrom за праздничный сезон можно сделать вывод о сохранении спроса на поход в магазин, на традиционный ритейл, проверенный временем, параллельно с увеличением и ускоренным развитием прибыльного онлайн-бизнеса. Например, у Best Buy высокорентабельные онлайн-продажи повысились на +17,9%. Актуальный целевой уровень Piper Jaffray по BBY предполагает возможность дальнейшего роста до $83, потенциал +10,2%.

Если говорить о бумагах, которые не слушаются динамики сектора в целом, то здесь, конечно, стоит обратить внимание на дистрибьютора автодеталей Advance Auto Parts (Nyse: AAP, +2,9% до $117,51). При цене к будущей прибыли 15,5, акционерный капитал обладает рентабельностью 15% и нагрузкой процентного долга по LTD/E около 30%. Целевой уровень JP Morgan $138 на акцию AAP находится на 17,4% выше котировки вчерашнего закрытия, хотя сектор в целом переживает благотворную коррекцию.

Касаемо прогноза по росту S&P на +11%-+17% в год, по некоторым признакам в макроэкономике, мы только в начале пути. Так, курс биткойна вскарабкался выше $11 тысяч, вопреки возобновлению расследования темы в комиссии США по ценным бумагам и биржам, и это один из первых ростков уверенно позитивного отношения даже к куда более рискованным инструментам, не то что к покупке подборки 20-30 бумаг из S&P. Кроме того ценовой подындекс производственного индекса логистов ISM превысил консенсус на 5,3% при росте общего индекса на 3,6%, и сегодня выходит мичиганский показатель доверия потребителей, который тоже близок к сотне. Некоторые финансовые показатели января разочаровали исключительно из-за холодной погоды.

Говоря о причинах уменьшения котировок вчера, на микроуровне рынок волнуют мелкие сигналы о стремлении изменить ситуацию к лучшему. На макроуровне в центре внимания введение тарифов на импорт стали и алюминия, усиление ожиданий инфляции после речи главы ФРС за то, что экономика не перегревается и что повышение ставок будет постепенным. На уровне международных отношений, естественно, нельзя обойти стороной заочную полемику с Россией.

Как только рынок откроет глаза на привлекательный фундаментал международных компаний, настанет время покупать, и возможно весеннее ралли. Но поучаствовать в нём, что называется, "от и до" смогут только те, кто правильно выберет точку входа, а не будет гнаться за временными приливами спроса.

В течение недели ожидается отчётность Target Corporation, Ross Stores, Foot Locker, H & R, Urban Outfitters, Autodesk, Leucadia National Corp.

Проверенные временем бумаги, включая UPS и Best Buy, помогут Вам в том случае, если Вы хорошо знаете, когда именно покупать и продавать. Так почти со всеми инструментами, соответствующими консервативному риск-профилю. Для более активных и агрессивных вложений, можно обратить внимание на "горячие" (потенциально переподписанные) IPO, в том числе на IPO Dropbox, возможное пока не ранее чем 21-23 марта 2018 года. На очереди ещё несколько громких размещений, но это самое перспективное, с точки зрения почти всех хорошо известных мне консервативных управляющих с многолетним опытом работы на фондовом рынке.

Сделка классная, и вполне возможно, что прирост внутренней стоимости от участия в ней будет двузначным, позитивным, может быть, и сильно выше +18%. Хотя для широкой аудитории розничных инвесторов нужно ещё раз напомнить о том, что мы ещё не определили точно рекомендуемую долю в портфеле и другие параметры участия-неучастия в этой сделке, так как не получали окончательных цифр по оценке стоимости.