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Данные по экономике США оказались неоднозначными


Облигации / Рынки
Силуэты
Аналитики ФК "Уралсиб"
 
Главной статистической публикацией вчера был отчет по доходам и расходам населения за январь.

Хотя данные оказались довольно близкими к консенсус-прогнозу, рынок негативно отреагировал на замедление роста расходов населения, а также на данные по росту цен на товары, входящие в потребительскую корзину. Пока инфляция не показывает никаких признаков ускорения. С другой стороны, опубликованный вчера индекс ISM, отражающий активность в промышленном секторе США, оказался существенно выше консенсуса и достиг 60,8 пункта, максимума за 14 лет. Рост индекса объясняется, в частности, увеличением объема новых заказов, в том числе экспортных, это поддерживает рост занятости. В целом, данные по индексу ISM могут указывать на продолжающийся рост в производственном секторе.

Цены на нефть вчера снизились, пробив уровень 64 долл./барр. Никаких важных новостей, касающихся нефтяного рынка, вчера не поступало, падение могло быть связано с данными EIA, опубликованными в среду вечером, которые показали рост запасов сырой нефти и бензина в США. Сейчас цены на нефть немного растут, но по-прежнему остаются ниже уровня 64 долл./барр.

Суверенные еврооблигации РФ вчера дешевели – третий день подряд

На фоне заметного падения цен на нефть торги российскими долларовыми бумагами вчера сразу начались ниже уровней закрытия рынка в среду. Небольшое снижение доходности базового актива не уберегло евробонды РФ от продаж. Впрочем, доходности UST сделали попытку вырасти после выхода макростатистики, но в конечном итоге, реагируя на выступление Пауэлла, завершили день ниже уровней открытия (доходность десятилетней ноты к концу сессии составила 2,82% годовых). По итогам дня RUSSIA’42 (YTM 4,9%),RUSSIA’43 (YTM 4,9%) и RUSSIA’47 (YTM 5%) подешевели на 0,7–0,8 п.п., а их доходности выросли на 5 б.п. Из среднесрочных бумаг наибольшие потери понес евробонд RUSSIA’23 (YTM 3,6%), снизившийся на 0,2 п.п. от номинала. Впрочем, продажи вчера шли на большинстве развивающихся рынков. Пятилетний CDS-спред РФ продолжил расширяться и достиг 106 б.п. против 103 б.п. накануне.

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