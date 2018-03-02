Банк России на заседании в марте снизит ставку по меньшей мере на 25 б.п.

По итогам вчерашних торгов российская валюта уступила американской более 1% стоимости. Такой исход событий был достаточно ожидаем, так как в первой половине недели рубль испытывал поддержку локальных факторов (налоговые платежи и размещения на долговом рынке). Теперь же, национальная валюта догнала общий тренд ЕМов, находящихся под давлением доллара и дешевеющей нефти. Стоит отметить, что корреляция курса рубля и нефтяных котировок достигла максимума с октября прошлого года — рубль более охотно реагирует на снижение цен на нефть, чем на их рост. Российская валюта может немного подрасти на сегодняшних торгах, в ответ на скорректировавшийся доллар. Помимо этого, позитивным для рубля остается сохраняющийся повышенным спрос на ликвидность: ставки на межбанковском рынке выше 7%. Краткосрочные ориентирами по паре USDRUB выступят отметки 56-57.

Денежный рынок

Спрос на краткосрочную рублевую ликвидность остается повышенным. Ставки денежного рынка сохраняются в районе отметок 7-7.5%. Совокупный объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ восстанавливается, составляя к сегодняшнему дню ~4,4 трлн. руб. Ожидаем, что с начала следующей недели спрос на ликвидность будет сокращаться, а краткосрочные ставки вернутся в район 7%. Накануне ЦБ опубликовал данные по инфляционным ожиданиям за февраль. Инфляционные ожидания населения продолжили снижаться, обновив исторические минимумы (значение показателя составило 8,4% по сравнению с 8,9% в январе). Учитывая эти данные и статистку по инфляции, которая за февраль составит 2,2-2,3%, полагаем, что Банк России на мартовском заседании сделает еще один шаг по смягчению денежно-кредитной политики, снизив ключевую ставку, по меньшей мере, на 25 б.п.