"Роснефть": начало покрытия

Однако в ближайшие несколько лет компания реализует потенциал добычи на greenfield (новых) проектах и улучшит показатели нефтепереработки за счет недавних приобретений и программы модернизации НПЗ, поэтому мы ожидаем роста финансовых результатов в среднесрочной перспективе. Наши расчеты показывают, что рынок не в полной мере учитывает эти позитивные факторы, поэтому мы присваиваем акциям Роснефти рекомендацию «Покупать» (Цель: 430 руб. (+33%).

Прогнозы

Роснефть владеет крупным портфелем greenfield проектов, способных обеспечить рост добычи в среднесрочной перспективе. Учитывая параметры этих проектов в сочетании с поддержанием добычи на зрелых месторождениях, планы Роснефти, по нашему мнению, выглядят реалистичными. Новые месторождения, как правило, пользуются налоговыми льготами, поэтому их своевременный ввод – достаточно важный фактор для показателей отчетности. Мы ожидаем, что налоговые льготы станут мощным драйвером роста котировок акций Роснефти по мере роста добычи на новых месторождениях, но в то же время указываем на риски переноса их ввода в результате соглашения ОПЕК+, высокой долговой нагрузки и ограничений, накладываемых в рамках санкций в отношении компании.

Мы прогнозируем объем нефтепереработки Роснефти в РФ в ближайшие годы на уровне 2017 г., который, по нашим оценкам, составил 100 млн т. и стабильный объем нефтепереработки с текущего года, в котором учитывается приобретение Essar. Мы закладываем относительный низкий уровень роста глубины нефтепереработки, в среднем на 1 п.п. в год, т.к. на наш взгляд, темпы реализации программы модернизации НПЗ на текущий момент низкие.

По заявлениям менеджмента Роснефти, капитальные затраты в текущем году составят 950 млрд руб. против ожидаемых 910 млрд руб. в 2017 г., а в 2019 году CapEx превысит 1 трлн руб. Мы используем официальные цифры при моделировании CapEx в эти периоды. Менеджмент компании отмечает, что 2019 г. станет финальной стадией реализации крупных проектов, поэтому мы прогнозируем снижение доли капзатрат в выручке до среднего исторического значения после прохождения пика инвестиционной активности.

Дивидендная политика

В 2017 г. году Роснефть впервые в истории выплатила промежуточные дивиденды, а целевой уровень был установлен в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, тогда как по итогам 2016 г. компания направила на дивиденды 35% чистой прибыли по МСФО. За I полугодие 2017 г. компания заплатила 3,83 руб. на акцию, и мы ожидаем, что дивиденды за II полугодие составят 5,72 руб. на акцию (полугодовая доходность 1,7%) или 9,55 руб. на акцию в сумме, исходя из нашего прогноза чистой прибыли за 2017 г. в размере 202 млрд руб. По итогам 2018 г. мы прогнозируем дивиденды в размере 8,49 руб. на акцию исходя из прогноза чистой прибыли в размере 180 млрд руб., что соответствует доходности на уровне 2,5%.