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Мнения аналитиков

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В случае ослабления доллара ниже 56,5 руб, предпосылок для повторного укрепления рубля до 56 нет


Рынки / Валюта
Юрий Кравченко
Юрий Кравченко
старший аналитик ИК "Велес Капитал"
 
Накануне пара доллар/рубль впервые с 14 февраля поднималась выше 57 руб.

Хотя в четверг рубль с самого утра оказался в красной зоне и в течение рабочего дня планомерно сдавал позиции вслед за коррекцией цены на нефть и ростом доллара к основным валютам, мы полагаем, что вчерашнее тестирование долларом отметки в 57 руб. стало, прежде всего, реакцией инвесторов на риторику российского президента в части военной тематики и вооружений. Так, к концу рабочего дня в четверг российская валюта, единственная среди валют других развивающихся рынков, теряла к доллару более 1%.

После того как инвесторы достаточно быстро пришли в себя (как уже ни раз бывало после бурной первоначальной реакции на любые геополитические риски) рубль постепенно отыграл уже примерно половину потерь четверга, и на ближайшие дни мы пока не видим рисков для повторного ослабления отечественной валюты до 57.

Цены на нефть марки Brent с закрытия понедельника потеряли в стоимости уже более 3,5 долл. и со вчерашнего вечера большую часть времени находятся ниже 64 долл. за баррель. Однако внешний фон уравновешивается для рубля фиксацией прибыли в долларе после его заметного укрепления с середины недели. Накануне индекс доллара был весьма близок к тому, чтобы протестировать «круглый» уровень в 91 пункт и обновить максимумы с первой половины января, однако уже не в первый раз все закончилось коррекцией в сторону 90 пунктов.

С начала текущего года можно наблюдать уже не первую волну укрепления доллара на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики в США, однако каждый раз поддержка с этого направления теряется на фоне других негативных для валюты факторов. В этот раз таким фактором стала протекционистская инициатива американского президента в отношении пошлин на импорт стали и алюминия.

Кроме того, несмотря на почти 100%-ные ожидания рынка в отношении повышения ставки ФРС в марте, основной интригой для рынка остается вопрос о количестве повышений в текущем году. Упоминание о четырех повышениях ставки накануне последовало вскользь лишь из уст У.Дадли, тогда как новый глава ФРС Д.Пауэлл предпочел сохранить интригу и ограничился общими фразами по сохранению текущего курса нормализации процентной политики в США.

Дополнительную поддержку рубль продолжает получать с внутреннего рынка, где все еще сохраняется эффект от налоговых платежей, поддерживаемый к тому же операциями «тонкой настройки» ЦБ по стерилизации рублевой ликвидности. 

В случае ослабления доллара ниже 56,5 руб. мы не видим предпосылок для повторного укрепления рубля в сторону 56, где отечественная валюта уже находилась в начале текущей недели. Ключевым фактором укрепления рубля до 56 и выше в начале недели стала бурная реакция рынка на повышение суверенного рейтинга, однако повышение инвестиционной привлекательности «на бумаге» нивелируется потенциальными рисками геополитического характера.

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